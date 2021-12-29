跨年連假出遊 宏泰人壽建議這樣保

2022年1月1日適逢周六，依行政院人事行政局行事曆，往前於12月31日補假一天，從周五一連三天連續假期，不少人早早就開始規劃跨年連假遊玩計畫。

迎接2022年同時，宏泰人壽提醒，為了讓連假遊玩計畫更加萬無一失，除了吃喝玩樂、交通、住宿及防疫要妥善安排之外，也必須將保險納入計畫，才能讓旅遊玩得盡興、無後顧之憂。

宏泰人壽指出，旅遊最容易遇到的狀況，通常是在交通移動的途中發生意外事故，或是在海外突發疾病需要就醫，目前仍處疫情期間，海外旅遊意願大減，針對國內旅遊，宏泰人壽建議平時就可以投保意外險，旅遊前再投保旅平險，雙重保險加持，保障更全面、出遊更安心。

意外險及旅平險的選擇眾多，宏泰人壽以自家商品宏泰人壽新多倍型傷害保險(MADD)為例，保單內容強化了搭乘大眾運輸工具的保險保障，如果因而遭逢意外事故，導致身故或失能，除了給付一般意外傷害身故保險金之外，依照不同類型的大眾運輸工具，分別再提高保險金的給付，以空中大眾運輸意外傷害身故保險金為例，最高可另外獲得保險金額九倍的理賠。

為了讓保障更周全，建議在出發前可以利用網路平台投保旅平險，不僅可以依自身的需求立即試算，出發前兩小時，於網路投保且信用卡授權成功，即完成投保流程，快速又便利。

宏泰人壽力推公平待客，不僅保險商品及相關資訊在官網上皆充分揭露，亦針對產品特性分區規劃，方便保戶查找。

該公司特別新增金融友善服務商品專區，針對高齡長者、弱勢族群，重新設計商品DM，力求說明清楚明白，真正落實公平待客注意與忠實義務原則，及告知與揭露原則。