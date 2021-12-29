快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

12月30日100%持股中壽 開發金四大引擎全開

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
12月30日起開發金控100%持股中國人壽。圖／開發金提供
12月30日起開發金控100%持股中國人壽。圖／開發金提供

中華開發金控（2883）表示，中國人壽將自12月30日起成為開發金控100%持股之保險子公司。未來開發金控旗下壽險、銀行、證券及私募股權/資產管理四大平台將進行全方位之合作並持續推動數位轉型。

100%持股中國人壽除了是實現今年第一季所公布的集團策略以外，也是開發金控完成業務拼圖最重要的里程碑。開發金控及子公司將持續落實ABCDE—Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）五大策略。

在策略定調後，開發金控今年累計前11月自結稅後獲利達332.93億元，每股盈餘2.23元。在ESG方面，今年4月世界地球日後，開發金控成為台灣首家承諾在2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，展現邁向淨零轉型的決心。

今年開發金控也連續第二年入選道瓊永續指數（DJSI），同時被列入2021世界（ DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數。

開發金控表示，未來將引擎全開，全速推展壽險、銀行、證券及私募股權/資產管理相關業務，強化集團競爭力及經營綜效，發揮創業精神與創新能力，推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力，達成開發金控成為亞洲領先金融企業的願景。

開發金控 壽險

延伸閱讀

在台掛牌27年！中壽明天下市 強調三不變

陳建仁好感度贏陳時中1.6倍！領唱國歌有助阿中選北市聲勢？

林智堅網路好感度大怒神！竹竹併崩跌谷底、宣布棄選秒回升創新高

國泰金強勢 錢景俏

相關新聞

出售案明年可能達陣 工會今控花旗犧牲勞工權益求高價

花旗銀在台消金出售案傳出富邦金控（2881）取得最終議約權，出售案可能在明年達陣。花旗銀工會今(29)日發出新聞稿，沉重...

疫後玩日本別錯過！日圓兌新台幣下探0.2441元 創逾15年新低

根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價一度下探新台幣0.2441元，隨近日日圓兌新台幣匯率再探新低，哈日族可把握機會換...

開發金控12月30日起 100%持股中國人壽

中華開發金控（以下稱「開發金控」）今天表示，中國人壽將自明日起（12/30）成為開發金控100%持股之保險子公司。未來開...

光洋科獨董吳昌伯違法召開股臨會 遭罰怠金30萬元

光洋科（1785）在智慧財產及商業法院禁止召開臨時股東會裁定下，公司派依然在27日下午違法召開股臨會，並對投保中心和台南...

國泰證券攜手期貨健走4.14億步 助700家庭度難關

2021歲末年終之際，國泰證券攜手國泰期貨推動「國證你和我，愛心健康益齊走」活動，邀請全體同仁一起健走做公益。短短不到三...

地方創生加碼！消費不限金額享最高6,000元現金回饋

國發會主委龔明鑫今（29）日宣布「地方創生券」第二波限時回饋加碼方案，免抽籤，只需下載台灣Pay並綁定金融卡帳戶，自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。