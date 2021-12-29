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永豐銀升級個人家族信託 新型金融專利辦首宗家族信託

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀今(29)日表示，運用新型金融專利，成功承辦首宗家族信託，並發展透過FinTech加持員工福利信託。

永豐銀協助客戶建立法人化的家族企業股權信託架構，邀請專業會計師組成團隊，採取「以股作價」方式將家族股權納入閉鎖型公司，並於公司章程制定股東轉讓股票的限制條件，並將該閉鎖型公司主要資產交付信託管理，藉由財產獨立、安全的特性確保企業永續發展，充分響應主管機關「信託2.0」全方位信託精神。

銀行則從單純資產保管、投資理財功能，提升為關懷客戶需求、集結各方領域專家諮詢服務的多元整合服務平台。

此外，透過FinTech加持員工福利信託，永豐銀行表示，辦理企業員工福利信託業務逾25年，受託管理資產規模居市場前四大，客戶產業別囊括科技業、傳統產業、生技業及金融業等，提供多樣獎酬信託配套，如員工持股信託、員工福利儲蓄信託等，更協助參與企業客戶股票獎酬全球留才專案規劃，滿足企業客戶海內外員工股票管理、賣股或匯款需求。

永豐銀行積極升級客戶使用體驗，如新增國內員工持股信託手機APP查詢介面、員工福利信託之信託網頁Dashboard總覽功能等，其中Dashboard總覽介面以分析餅圖及線圖等視覺方式呈現資訊，貼心設計廣獲客戶好評。

第三，永豐銀行今年信託業務各方面多所斬獲；6月獲中央銀行核准經營外幣特定單獨管理運用有價證券信託業務，為國銀首家；10月推出「預約幸福安養樂活信託」優惠專案，鼓勵國人及早規劃台幣、外幣資產或基金贖回款項，專用於未來人生照護及資產保全；11月宣布創新推出地方回饋金信託機制，協助能源業者打造信託專戶架構，協助企業將綠能經濟的果實回饋予社區鄉里、搭起與地方居民良性互動的橋樑。

虛實通路多管齊下，擘劃信託2.0藍圖。永豐銀行積極投入資源邁向信託2.0願景；永豐銀行表示，今年起組成信託2.0專案小組、積極培育專業人才，於分行通路推動「信託種子培育計畫」，強化同仁對信託業務的專業知識。同時，因應台灣邁入高齡化社會帶動退休安養信託需求成長，安排近百名員工參加「高齡金融規劃顧問師」培育課程，打造符合客戶資產、安養規劃的理財與信託方案。

同時，永豐銀行也戮力推動跨業結盟、增訂人員推廣信託商品獎勵制度、於全台舉辦家族傳承講座厚植同仁專業知識、針對一般民眾舉辦信託教育講座等

永豐銀行 股票

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