開發金前11月賺332.93億 明起100%持股中壽

中華開發金控（2883）今(29)日表示，中國人壽將自明日起成為開發金100%持股之保險子公司。未來開發金控旗下壽險、銀行、證券及私募股權/資產管理四大平台將進行全方位的合作並持續推動數位轉型。

開發金表示，100%持股中國人壽除是實現今年第1季所公布的集團策略以外，也是開發金控完成業務拼圖最重要的里程碑。開發金控及子公司將持續落實ABCDE—Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）五大策略。

開發金控今年前十一月累計自結稅後純益達332.93億元，每股盈餘2.23元。在ESG方面，今年4月世界地球日後，開發金控成為台灣首家承諾在2045年達成全資產組合淨零碳排的金控。

今年開發金控也連續第二年入選道瓊永續指數（DJSI），同時被列入2021世界（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數；開發金控在永續金融、金融包容性等與金融核心職能相關的面向，受國際肯定。

開發金控未來將引擎全開，全速推展壽險、銀行、證券及私募股權/資產管理相關業務，強化集團競爭力及經營綜效，發揮創業精神與創新能力，推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。