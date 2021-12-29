光洋科獨董吳昌伯違法召開股臨會 遭罰怠金30萬元

光洋科（1785）在智慧財產及商業法院禁止召開臨時股東會裁定下，公司派依然在27日下午違法召開股臨會，並對投保中心和台南地院執行處人員置之不理，甚至鼓譟阻擋執法人員宣讀公文書，台南地院昨（28）日對獨董吳昌伯科罰最高30萬元的怠金。

根據投保中心新聞稿，12月27日光洋科公司股臨會依台南地院執行命令本不應召開，法院人員亦進入本次股臨會會場送達、宣讀執行命令，股務代理機構(宏遠證券)並於會前停止辦理股務事務，該股臨會已不具適法性，惟獨董吳昌伯卻仍執意開會並作成臨時動議決議1 月3日再度召開股臨會，乃公然挑戰公權力違反法院執行命令，根據強制執行法第129條第一項，吳昌伯若一再挑釁法院，將面臨直接被拘提管收的命運。

針對光洋科經營權爭議，商業法院認為，明年6月本來就會召開全體股東會，沒有理由在12月連開兩場股臨會，因此在12月8日做出雙方都不准召開的裁定，12月14日台南地院亦發出執行命令，然公司派的獨董吳昌伯卻搞遷戶籍，解除委任律師等怪招，避收執行命令，並於12月27日執意召開違法的股臨會。

當天下午執法人員到達現場後，發現秩序混亂，報到程序緩慢，投保中心在進入會場後即發現工作人員已開始計票，旋即宣布投票時間截止，會場未見主席且未受理投資人發言，法院人員因為現場人員阻撓，無法走到台前，於是他們不斷舉手，並呼叫「馬先生、黃先生」，豈料馬堅勇等人都置之不理，於是法院人員只好大聲宣讀召開股臨會已違法，並希望主席能遵守，不過，公司派卻用麥克風的聲量，大聲壓過執法人員，完全不予理會。

投保中心人員也幾度大喊表明身分，都被現場人員刻意鼓譟打斷，遞出發言條也被置之不理，會中司儀並逕宣布臨時動議投票結果將本次股臨會延至111年1月3日再行召開。

投保中心昨（28）日發出新聞稿，強力譴責吳昌伯執意開會並作成臨時動議決議，乃公然挑戰公權力違反法院執行命令，除要求獨董吳昌伯應遵守法院執行命令，停止於1月3日進行集會，並將審慎評估視需要研擬依投保法等有關規定提起相關訴訟，追究相關人等責任。