第九屆公司治理評鑑指標出爐 共四大構面78項指標

台灣證券交易所公告明(2022)年（第九屆）公司治理評鑑指標，共計四大構面78項指標，適用期間為2022年1月1日至12月31日，並預計於2023年4月底前公布2022年度評鑑結果。

第九屆評鑑修正依循主管機關公告公司治理3.0-永續發展藍圖，並參考國內外公司治理發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見，總計新增5項指標、刪除6項指標、修正17項指標，並調整6項指標的題型，持續促進企業對於各項公司治理機制的重視。另外，為鼓勵企業重視環境、社會、治理(ESG)議題，實踐永續發展，將落實企業社會責任構面名稱修正為推動永續發展。

證交所進一步說明表示，為強化公司治理及推動永續發展執行情形，及提升永續發展資訊揭露之品質，增修包括：將設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外功能性委員會列示於指標，鼓勵公司董事會設置各類功能性委員會，健全監督功能及強化管理機能、將董事會督導永續發展推動情形增列於指標要求，鼓勵公司董事會於企業永續發展上扮演更積極的角色，及增加有關SASB準則及氣候相關財務揭露建議書(TCFD)之指標，鼓勵公司參考國際準則規範強化ESG資訊揭露等。

另外，配合主管機關強化上市(櫃)公司資通安全管理之政策，這次增加公司導入國際資安標準並取得外部驗證，可予以加分，鼓勵公司依循國際資訊安全管理系統，建構完備的資通環境，強化資安防護與管理機制。

第九屆公司治理評鑑指標內容已置於公司治理中心/公司治理評鑑專區(https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh)，提供查閱下載。