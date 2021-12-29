1月電子期金融期齊漲

中央社 / 台北29日電

台北股市今天上漲51.47點，收18248.28點。1月電子期收877.3點，上漲2.65點，正價差1.11點；1月金融期收1719.6點，上漲16點，正價差1.4點。

1月電子期以877.3點作收，上漲2.65點，成交1025口。2月電子期以875.4點作收，上漲2.15點，成交5口。

電子現貨以876.19點作收，上漲1.31點；1月電子期貨與現貨相較，正價差1.11點。

1月金融期以1719.6點作收，上漲16點，成交1024口。2月金融期以1716點作收，上漲13.2點，成交79口。

金融現貨以1718.2點作收，上漲13.68點；1月金融期貨與現貨相較，正價差1.4點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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