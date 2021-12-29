地方創生加碼！消費不限金額享最高6,000元現金回饋

國發會主委龔明鑫今（29）日宣布「地方創生券」第二波限時回饋加碼方案，免抽籤，只需下載台灣Pay並綁定金融卡帳戶，自2022年1月1日起至4月30日，前往國發會地方創生券適用店家消費，每筆消費不限金額，即可享30%現金回饋，最高回饋上限6,000。

龔明鑫指出，「地方創生券」第二波限時回饋加碼補助額度達1.4億，依此金額推算，若補助額度全數用罄，約可創造至少五億元商機。龔明鑫同時允諾，若反映熱烈，1.4億回饋加碼補助額度提前於4月底用罄，會思考如何再加碼支持。

龔明鑫指出，根據金管會統計，目前全台已下載台灣Pay且綁定金融卡帳戶約有572萬人，這些人自1月1日起即可前往全台約800間的地方創生適用店家消費，並可享30%現金回饋，也希望尚未下載台灣Pay的民眾，可以趕緊綁定。

為鼓勵全民共同支持地方創生券適用店家，國發會今（29）日在新北市坪林區的地方創生券適用店家-坪感覺舉辦「地方創生加碼回饋記者會」，並宣布於2022年1月1日至2022年4月30日止，加碼啟動「地方創生行動支付回饋」活動。

龔明鑫表示，自明年1月1日至4月30日，共有元旦、農曆春節，以及清明三波連假，希望透過第二波加碼活動，鼓勵民眾於連假期間，能夠到鄰近家鄉的地方創生券適用店家走走逛逛，連結食、宿、遊、購等小旅行，共同支持創生店家永續經營。