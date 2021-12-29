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花旗工會批資方為高價出售個金業務 犧牲勞工權益

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

花旗銀行企業工會今(29)日透過全國金融業工會聯合總會(簡稱全金聯)發布新聞稿指出，美商花旗集團為高價出售個金業務(房貸、信貸、信用卡等消金業務及財富管理業務)，與國內逾15家金融機構簽訂密約，讓這些有意競標花旗(台灣)銀行個金業務的買方，三年內都不能招聘花旗(台灣)的員工，戕害勞方基本權益。

新聞稿指出，在密約被揭發後，花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻宣稱，不會阻止員工轉職，企圖移轉花旗是「禁止金融同業聘用花旗員工，使員工轉職碰壁」的問題核心。

對於企業間秘密簽訂禁止挖角協議，影響勞工就業，此舉是否合法、合理及正當的問題，已引發立委、金管會勞動部的關切。

花旗銀行企業工會表示，全金聯日前接獲勞動部覆函表示，有關花旗要求「參與實地查核銀行均須簽署禁止招攬花旗員工的約定」之具體意見已函送金管會，花旗工會期望金管會表示維護勞工權益的意見。

花旗工會指出，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，人的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務。

花旗工會質疑，為了避免員工在出售過程中離職，使花旗台灣個金的商業價值貶落，花旗用的方法不是好好善待員工，讓員工自己選擇留在花旗，反而是藉著保密的名義，要求對花旗個金業務感興趣的逾15家潛在買家，都要簽訂三年內不得招聘花旗員工的條款。

上述措施使員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。

花旗工會理事長陳培芮說：「如果不是吹哨者提供密約資訊，員工現在還被蒙在鼓裡，根本沒有機會對花旗作任何主張。」

花旗工會指出，員工最不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗個金業務的價值，將花旗的商業利益置於勞工權益之上，資方這樣的做法無異認為，勞工權益不如商業獲利目的來得重要。

花旗工會沉重呼籲，如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3,500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。

花旗 金管會 勞動部

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