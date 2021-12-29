快訊

JMGGJ之罪？香港突襲《立場新聞》斬首式的國安大捕抓

出售案明年可能達陣 工會今控花旗犧牲勞工權益求高價

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
富邦金傳搶下花旗中國消金業務優先競標權，在台灣也被業界推測為最有機會搶下花旗消金的買家。美聯社
富邦金傳搶下花旗中國消金業務優先競標權，在台灣也被業界推測為最有機會搶下花旗消金的買家。美聯社

花旗銀在台消金出售案傳出富邦金控（2881）取得最終議約權，出售案可能在明年達陣。花旗銀工會今(29)日發出新聞稿，沉重呼籲如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。

花旗銀工會今日再次指控，花旗為高價出售消金業務而與高達15家以上金融機構簽訂密約，使簽約的金融機構3年內都不得招聘花旗員工。

花旗工會認為，在密約被揭發後，花旗董事長宣稱不會阻止員工轉職，企圖移轉花旗是「禁止金融同業聘用花旗員工，使員工轉職碰壁」的問題核心。對於企業間秘密簽訂禁止挖角協議影響勞工就業，是否合法、合理及正當的問題，也引發立委、金管會及勞動部的關切。

花旗工會嚴肅指出，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，「人」的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務。

花旗工會質疑，為了避免員工在出售過程中離職，而使花旗台灣消金的商業價值貶落，花旗用的方法不是好好善待員工，讓員工自己選擇留在花旗，反而是藉著保密的名義，要求對花旗消金業務感興趣的15家潛在買家，都要簽訂3年內不得招聘花旗員工的條款，使員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。如果不是吹哨者提供密約資訊，員工現在還被蒙在鼓裡，根本沒有機會對花旗作任何主張。

花旗工會指出，員工最不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗消金的價值，是將「花旗的商業利益」置於「勞工權益」之上，資方這樣的做法無異是認為「勞工權益」不如「商業獲利目的」重要。

花旗 富邦金控 勞動部

延伸閱讀

交通部：台鐵轉型條例與工會多次溝通 下會期送立院

北市環保局編預算找外包 工會批變相裁撤「我們做得好好」

台南工會女會計侵占上千萬 自首獲減刑

桃園1家職業工會欠繳勞保費 金額逾112萬元

相關新聞

出售案明年可能達陣 工會今控花旗犧牲勞工權益求高價

花旗銀在台消金出售案傳出富邦金控（2881）取得最終議約權，出售案可能在明年達陣。花旗銀工會今(29)日發出新聞稿，沉重...

台灣期貨市場全年交易量逾3.9億口 創歷史紀錄

台灣期貨市場2021年交易量逾3.9億口創歷史紀錄，較2020年的3.4億口增加約14.7%，寫下新的里程碑。

明年太陽能市況看俏 投信布局鎖定這四檔

在全球淨零碳排的風潮加上台灣推動能源轉型，太陽能廠明年營運相當正向，市場法人也預期，明年多數太陽能營運表現多可望有優於今...

2021年十大夯卡出爐 網購、外送帶動新趨勢

永豐銀指出，永豐銀行2021年主力卡產品聚焦四大卡，包括「幣倍卡」、「DAWHO現金回饋卡」「永豐現金回饋JCB卡」及「永豐SPORT卡」等產品，整體刷卡簽帳表現仍維持兩位數成長，除延續2020年的成長動能外，更優於其它同業的平均成長率。

企業風雲/市值增幅躍亞洲10強 富邦蔡家兄弟靠「龍頭哲學」拼出第一

日經報導，富邦金（2881）2021年來市值增幅逾八成，躋身亞洲百億美元市值以上大企業前十大增幅的公司，是唯一入榜的台灣企業，成為市場茶餘飯後熱烈討論的話題，法人圈歸究其最重要的因素，只因為富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟這些年來堅持做對了一件事，那就是龍頭經營哲學，「持續保持市場第一的寶座」。

與通膨共舞 法人：實質資產後勢看俏

全球供應鏈瓶頸難以緩解，加上冬季預期偏冷也讓能源價格推升，同時美國物價飆升，使得美國消費者物價指數（CPI）年增率達到6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。