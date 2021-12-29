出售案明年可能達陣 工會今控花旗犧牲勞工權益求高價

花旗銀在台消金出售案傳出富邦金控（2881）取得最終議約權，出售案可能在明年達陣。花旗銀工會今(29)日發出新聞稿，沉重呼籲如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益的犧牲品。

花旗銀工會今日再次指控，花旗為高價出售消金業務而與高達15家以上金融機構簽訂密約，使簽約的金融機構3年內都不得招聘花旗員工。

花旗工會認為，在密約被揭發後，花旗董事長宣稱不會阻止員工轉職，企圖移轉花旗是「禁止金融同業聘用花旗員工，使員工轉職碰壁」的問題核心。對於企業間秘密簽訂禁止挖角協議影響勞工就業，是否合法、合理及正當的問題，也引發立委、金管會及勞動部的關切。

花旗工會嚴肅指出，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，「人」的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務。

花旗工會質疑，為了避免員工在出售過程中離職，而使花旗台灣消金的商業價值貶落，花旗用的方法不是好好善待員工，讓員工自己選擇留在花旗，反而是藉著保密的名義，要求對花旗消金業務感興趣的15家潛在買家，都要簽訂3年內不得招聘花旗員工的條款，使員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。如果不是吹哨者提供密約資訊，員工現在還被蒙在鼓裡，根本沒有機會對花旗作任何主張。

花旗工會指出，員工最不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗消金的價值，是將「花旗的商業利益」置於「勞工權益」之上，資方這樣的做法無異是認為「勞工權益」不如「商業獲利目的」重要。