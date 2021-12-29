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明年太陽能市況看俏 投信布局鎖定這四檔

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

在全球淨零碳排的風潮加上台灣推動能源轉型，太陽能廠明年營運相當正向，市場法人也預期，明年多數太陽能營運表現多可望有優於今年表現，統計近一個月以來，投信法人對太陽能股的布局明顯集中在元晶（6443）、森崴能源（6806）、茂迪（6244）及安集（6477）四檔個股，明年營運表現值得留意。

再生能源議題，從全球關注的環保議題轉向另一個受到矚目的再生能源商機，尤其在未來國際大型企業大幅提升使用綠電的風潮下，再生能源的發展將可望是長期趨勢，相關廠商的營運未來也可望受惠市場需求長期增長的帶動，台股太陽能在近期國內四大公投議題、先前舉辦國際智慧能源論壇等議題的帶動，再度吸引市場目光。

市場法人統計，12月以來投信法人開始布局台股太陽能股，其中，買超布局以四檔個股為主，分別是茂迪、森崴能源、元晶及安集，市場分析師表示，過去太陽能曾經長期陷入虧損的情況，近一年多以來陸續營運回升，甚至轉虧為盈，再加上未來市場展望相當正向，讓投信法人重新布局太陽能股。

根據市場法人統計，12月以來，統計至昨（28）日為止，投信法人買超最多的太陽能股以茂迪的4700張最多、其次是元晶的2800張、安集的1700張及森崴能源的436張，市場分析師表示，投信重點布局的四檔太陽能股最大的共同點就是都已擺脫虧損，明年具盈餘表現，且獲利優於今年的態勢明確。

其中，茂迪最先鎖定高效能產品，獲得市場肯定，不僅高階產品接單能見度長，毛利率也持續提升，明年營運展望樂觀；元晶除了持續在模組及電池產能擴產之外，該公司產品打入美系客戶的供應鏈，也是明年重要成長動能；至於安集過去以來，每股獲利在太陽能股中就名列前矛，除掌握較多自有發電廠、收入穩定之外，模組新產能也將在明年開出，有利營運表現；新掛牌的森崴能源，則是著重在再生能源的全面布局，包括太陽能、風力、水力及天氣燃氣發電，該公司均已布局，同樣受到市場法人看好。

太陽能 茂迪

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