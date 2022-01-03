賺退休金不必搏命 定期定額股票型基金輕鬆存千萬！

Netflix原創劇「魷魚遊戲」風靡全球，劇中人每個為了債務、窮困而參加了魷魚遊戲，贏的人可以搏得鉅額彩金，但輸的人要付出性命。投資專家表示，其實想要讓人生有安穩的退休，不必搏命，只要抱對基金、定期定額累積，複利效果就能讓大家不必致命玩遊戲就能輕鬆累積到退休金。

想要讓人生有安穩的退休，不必搏命，只要抱對基金、定期定額累積就能輕鬆累積到退休金。 圖片來源／shutterstock

現實生活中，一般人可能不會為了債務而必須冒生命危險玩遊戲，但有一個更隱密且重要的風險就是「長壽」。隨著醫藥發達國人愈來愈長壽，平均壽命又悄悄拉長，據內政部公告的「109年簡易生命表」資料顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

2025年全球退休金缺口預計達到40兆美元。 圖／報系資料照片

再根據勞動部統計，國人平均退休年齡男性是64.6歲、女性61歲，等於退休後有將近13~23年的無薪日要過，若只單靠「勞工保險」與「勞工退休金」，所得替代率將嚴重不足，還要對抗通貨膨脹的威脅，在在顯示退休金靠自己提早存比較保險。

許多股市淘金族總妄想靠短線進出海撈一筆千萬退休金，但真正成功者微乎其微，因為投資市場總是瞬息萬變，黑天鵝、灰犀牛隨時可能出現，光是2021年台股大盤就受到新冠肺炎疫情反覆、通膨增溫等因素上下震盪幾百點，要想成功低買高賣難度很高。

復華投信指出，就過去經驗來看，想要安穩滾出退休金，「時間」力量大於「短線獲利」(下圖一)，靠定期定額長期投資法，即使是一般上班族也能滴水穿石、靠每月投資1萬元累積出千萬元，只要選對「年化報酬率6％至12％標的，長期持續投資，讓複利效果發威，20至30年就有機會達標。」

●定時定額投資，累積一千萬台幣所需的時間假設30歲起，每月定時定額1萬元，選擇年化8%標的56歲就有機會準備一千萬退休金

圖表／復華提供

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

復華投信指出，根據11月底投信投顧公會資料，2021年11月前十大定期定額扣款的人氣基金「復華中小精選基金」就是不錯的選擇。該基金近一年漲幅超過50%、近兩年漲幅123%、近三年漲逾148％、近五年漲逾261％、近十年漲幅破671％，長年績效亮眼，最適合定期定額長期布局。

復華投信進一步表示，復華中小精選基金是台股中小股票型基金，主要瞄準中小型股的爆發力，輔以大型權值股配置，成立20年以來報酬率1,446%，年化報酬率逾14%，規模達新台幣130億元，「叫好叫座」，更是各大基金獎常勝軍，2021年也再度榮獲理柏台灣中小型股票基金十年期獎肯定。

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