疫情下的投資贏家? 群益投顧研究實務課程熱烈報名中

疫情期間，資本市場異常熱絡、迭創新高，但您是這波疫情下的贏家嗎？群益投顧在2021上半年推出一系列線上產業研究培訓課程，由群益投顧資深產業研究主管親自授課，由實務面切入，著重將理論引導至實際應用，帶領學員進入產業分析投資領域，獲得學員廣泛回響。將於2022年1月12日至2月23日好評再加開，目前已開始報名，學生報名另享優惠價格，詳情請見群益官網，千萬不要再錯過這次財富重分配的良機。

2020年初爆發並延續至今的新冠肺炎疫情，不但改變學習、工作及生活模式，不同行業發展趨勢冷熱有別，全球各國財富分配也益形兩極化。這段期間，資本市場異常熱絡、迭創新高，股市參與者迅速累積財富，更上層樓。

為了在這波投資熱潮中搶得先機，除了學校所傳授的理論知識之外，如何將課本上的理論轉化為實務運作，乃關鍵中的關鍵。群益投顧自2021上半年推出一系列產業研究培訓課程，由群益投顧資深產業研究主管親自授課，由實務面切入，著重將理論引導至實際應用，帶領學員進入產業分析投資領域，獲得學員廣泛回響。

因此，為回應投資人期盼，投資分析與產業研究實務課程2022年即將再次展開。透過扎實的產業研究及個股研究，學員藉此了解不同產業的運作模式、當前產業景氣位置及未來景氣走向、各公司相對競爭力，影響股價關鍵因素及未來觀察重點等，證券投資操作有所依據，可將風險降至最低並極大化操作損益期望值。

投資分析與產業研究實務課程適合對基本面研究有興趣，欲從事產業研究、承銷、創投、授信等金融相關領域工作人士參與。上完全部課程，群益投顧將頒發認證證書，可作為學員未來謀職之加分工具。