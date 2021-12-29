與通膨共舞 法人：實質資產後勢看俏

全球供應鏈瓶頸難以緩解，加上冬季預期偏冷也讓能源價格推升，同時美國物價飆升，使得美國消費者物價指數（CPI）年增率達到6.8%，創39年以來最大上升幅度，經濟學家普遍預期未來幾個月通膨壓力將不會消退，也將鞏固聯準會（Fed）的鷹派立場。目前經濟復甦成長、通膨有感升溫，投資人該如何調整投資策略？建議投資人可以增持與通膨連動性較高的實質資產，如房地產、公用事業、基礎建設、原物料等，讓自己的資產與通膨共舞，藉此掌握通膨環境下的優質投資機會。

元大投信說，通膨對一般市井小民來說，可以說是既期待又怕受傷害。溫和的通膨代表經濟穩健成長，有利就業及薪資增長，但若是惡性通膨，不僅扼殺經濟也傷了荷包。今年隨著經濟復甦帶動全球需求普遍提高，包含年初的科技產品開始，以及汽車、汽油、房屋租金、食物等，已讓一般民眾對於通膨非常有感，同時也擔心因為通膨高漲勢必讓錢變得越來越薄。

隨著通膨增溫成為現在進行式，投資人可以投資實質資產的行業。實質資產行業可以簡單分為兩大類，一類是收益型資產，包括：REITs、公用事業、基礎建設，另一類則是原物料資產，包括旗下有能源、金屬礦產與農產品資源的公司。在景氣強勁時，擁有原物料資產的公司通常可有較好的表現，但若是景氣惡化時，收益型資產就可以有相對較好的保護資產效果。

元大投信表示，擁有實質資產的行業通常給人營收穩定的印象，以累積報酬來看，多能繳出不錯的成績單。以不動產投資信託(REITs)為例，過去二十年的股利率的簡單平均以3.95%，大勝美股標普500指數的1.96%，讓投資人可以在享有不錯報酬率的同時，也滿足收益方面的需求。

元大實質多重資產基金投資團隊說，受惠經濟正常化、通膨高漲環境，不動產租金和資產價格有望持續向上，但短期在升息議題下，市場可能轉趨動盪，資金可能優先回流現金流穩定的REITs標的，如住宅、辦公室、飯店等。至於原物料資產方面，近期相對看好能源股表現，原因為原油庫存偏低，市場供需相當吃緊，而氣候變遷議題也將加速低碳能源發展，提高乾淨能源需求，相當有利積極發展再生能源的能源公司。因應現階段投資環境，目前對收益型資產、原物料資產做各半的均衡配置，未來將視景氣變化，伺機再機動因應，為投資人掌握實質資產行業的輪動機會。