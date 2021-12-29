柏瑞投信：趨勢動態多重資產策略 掌握趨勢、控波動

變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會(Fed)立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略*網羅最潮趨勢，布局多元主題提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，且股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。

此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略*可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。

柏瑞投信2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，將最夯主題商機一把抓，還能與時俱進，且不需重押股票，透過獨家風險溫度衡量風險機會、動態調整資產配置。本基金保管銀行為台北富邦銀行，銷售機構包括台北富邦銀行，日盛銀行，富邦證券，日盛證券，滙豐銀行、台新銀行，國泰世華銀行，元大證券等，其中，滙豐銀行為外商銀行獨家銷售。

柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握2022年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨/利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，可聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業、以及分別受惠於通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。

在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。基金可投資的資產類型除了股票、債券，還有ETF、基金等。當前投資團隊看好的資產聚焦在股票、債券，但市況合適時，隨時都可能參與另類的投資機會。以上為目前之投資策略與配置想法，仍將市況波動與市場看法而進行調整，且仍需留意股債市仍有波動風險。