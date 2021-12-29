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台灣期貨市場全年交易量逾3.9億口 創歷史紀錄

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台灣期貨市場2021年交易量逾3.9億口創歷史紀錄，較2020年的3.4億口增加約14.7%，寫下新的里程碑。 聯合報系資料照
台灣期貨市場2021年交易量逾3.9億口創歷史紀錄，較2020年的3.4億口增加約14.7%，寫下新的里程碑。 聯合報系資料照

台灣期貨市場2021年交易量逾3.9億口創歷史紀錄，較2020年的3.4億口增加約14.7%，寫下新的里程碑。

台灣期貨市場交易熱絡也來自參與的交易人增加，2021年自然人開戶數也突破200萬，2021年交易熱絡商品集中在台指期、小台指、股票期貨及台指選擇權

統計至2021年11月為止，整體期貨商品日均量823,988口，整體選擇權日均量825,738口；熱門交易商品的日均量分別為：台指期182,014口、小台指302,591口、股票期貨313,468口及台指選擇權823,988口。

群益期貨董事長李文柱表示，2022年因為美國聯準會將升息，市場預期股市波動度變大，可望刺激期貨交易量，尤其是指數類期貨與選擇權的交易也可望活絡，對期貨商業績具有正向助益。

期貨交易 選擇權

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