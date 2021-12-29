快訊

糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

遭指「發布煽動刊物」 藝人何韻詩等6名香港《立場新聞》高層被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合庫主辦誠美材46億聯合授信完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

合庫金（5880）旗下合庫銀行等四家金融機構統籌主辦等值新台幣46億元聯貸案，於12月28日辦理聯合授信案簽約。合庫銀行秉持支持企業發展及善盡企業責任之初衷，於誠美材料科技公司（4960）債權債務協商期間，以最大債權銀行身分召開債權債務協商會議，整合妥適方案，協助誠美材公司得以繼續營運。

經過全體債權銀行及公司共同努力，誠美材公司營運及財務情形逐漸步入正軌，合庫銀行便依公司營運模式規劃適當條件，協助公司籌組本聯合授信案，公司清償既有債務後將得以解除債權債務協商狀態，創造銀行及企業雙贏的最佳結果。

誠美材成立於2005年5月，以偏光板之產銷為主要業務，除既有產品外，亦持續研發具有高對比、高透過率、低階觸角等特性之手機超薄型偏光板產品。另亦開發符合歐規5.0要求之車載補償模偏光版及生產中小尺寸OLED用偏光板，以多元化產能，提高其偏光板在市場之競爭力。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，力挺國內企業，不僅於疫情期間協助企業取得營運所需資金，於企業艱難時期提供不間斷的金融服務，協助台灣企業發展，提升產業競爭力。合庫銀行賡續支持政府推動政策，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展客源，擴大授信規模，期許企業放款再創佳績，並積極提升服務品質，發揮營運功能，成為企業永續發展的最佳後盾。

合庫金 偏光板 債務

延伸閱讀

合庫雷董事長親自掌舵 率同仁「創意啟航、策勵新局」

智慧座艙現代化 群創、GIS、誠美材迎大單

誠美材 明年毛利率拚10％

捲入潤寅詐貸案 合庫前董座廖燦昌200萬交保

相關新聞

台指期小跌11點開在18,195點 早盤黑翻紅

美股呈現類股輪動之下，科技股退位，標普指數觸及盤中新高後小幅收黑，而道瓊漲近百點，連續第五個交易日收紅，帶動今日（29）...

台灣期貨市場全年交易量逾3.9億口 創歷史紀錄

台灣期貨市場2021年交易量逾3.9億口創歷史紀錄，較2020年的3.4億口增加約14.7%，寫下新的里程碑。

合庫主辦誠美材46億聯合授信完成簽約

由合庫金（5880）旗下合庫銀行等四家金融機構統籌主辦等值新台幣46億元聯貸案，於12月28日辦理聯合授信案簽約。合庫銀...

元大台灣高股息優質龍頭基金 1/3參與除息最後買進日

深具指標性、規模最大的台股主動基金─元大台灣高股息優質龍頭基金公告將在2022年1月4日為除息日進行例行月配...

櫃買中心舉辦中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮

櫃買中心12月28日在台北喜來登大飯店舉辦中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮，邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山蒞...

券商期貨商重大資安事件 2022年起申報年報須揭露

為強化資通安全管理，金管會修法規定證券商及期貨商必須揭露重大資通安全事件所遭受的損失、可能影響及因應措施等資訊，若草案通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。