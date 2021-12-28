金融業罰單連兩年破三億元 理專A錢案罰最兇

金融業罰單已連第二年衝破3億元。據金管會到今年12月28日止統計，合計銀行業、證券期貨業（含上市櫃公司）、保險業等3大業者總罰鍰金額已達3億381萬元創史上次高，更連續第二年罰鍰衝破3億元。

2020年全年金融業總罰鍰是3億726億元，和今年只差了345萬元，業者說，若在2021年倒數的兩天內，只要隨便裁罰幾個小案子，罰鍰有可能超過去年一整年。

三大金融業罰鍰中，以保險業吃下1億1,500萬元罰單最多，銀行業則因今天新增了三家銀行行員或理專A錢案，導致整體罰鍰增加到1億1,289萬元，隨時有可能超過保險業。

若以單一最大苦主來看，則是銀行業單一銀行吃下3000萬元罰單最高。

近年金管會對金融三業罰鍰金額屢創新高，從2015年至今的近7年來，僅有2年全年總罰鍰金額在2億元以下外，其他5年全超過，今年至今罰鍰已破3億元來看，隨時有可能拿下史上新高。

金管會晚間公布金融三業今年到12月28日止的最新罰鍰數字，罰鍰最多的還是保險業，總計開罰了71件、年增4件，但總罰鍰金額1億1500萬元、年減15%，主要是今年少了壽險業的大罰單，都是開罰銀行保代及產險業。

罰鍰第二大的則是銀行業，今年至今金管會對銀行業共開罰13件、罰鍰金額達1億1,289萬元、年增近3成，主因是有銀行理專A錢遭重罰3000萬大案，加上今天新增3大行員或理專A錢案，導致罰鍰衝破億元大關。

今年銀行業前三大罰單，首案是銀行理專A錢，第二案是某金控大股東涉及陸資疑慮未如期申報挨罰2500萬元，第三案又是理專弊案，顯示銀行業吃罰單都是理專弊案所致。

證期業今年則有勞退基金弊案開罰了三家投信，今年累計至今證券期貨業、加上上市櫃公司，合計256件、7,592萬元，年減9.7%。

合計三大金融業、及上市櫃公司，累計今年至今金管會共開出340件、3億381萬元罰單，已超前達陣今年全年2.51億元的罰鍰目標。