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合庫以最大債權銀行身分協商 推動誠美材料46億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
由合作金庫銀行等四家金融機構統籌主辦等值46億元聯貸案，於今(2021)年12月28日辦理聯合授信案簽約。圖／聯合報系資料照
由合作金庫銀行等四家金融機構統籌主辦等值46億元聯貸案，於今(2021)年12月28日辦理聯合授信案簽約。圖／聯合報系資料照

由合作金庫銀行等四家金融機構統籌主辦等值46億元聯貸案，於今(2021)年12月28日辦理聯合授信案簽約。

合庫銀行秉持支持企業發展及善盡企業責任之初衷，於誠美材料債權債務協商期間，以最大債權銀行身分召開債權債務協商會議，整合妥適方案，協助誠美材公司得以繼續營運。經過全體債權銀行及公司共同努力，誠美材公司營運及財務情形逐漸步入正軌，合庫銀行便依公司營運模式規劃適當條件，協助公司籌組本聯合授信案，公司清償既有債務後將得以解除債權債務協商狀態，創造銀行及企業雙贏的最佳結果。

誠美材成立於94年5月，以偏光板之產銷為主要業務，除既有產品外，亦持續研發具有高對比、高透過率、低階觸角等特性之手機超薄型偏光板產品。另亦開發符合歐規5.0要求之車載補償模偏光版及生產中小尺寸OLED用偏光板，以多元化產能，提高其偏光板在市場之競爭力。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，力挺國內企業，不僅於疫情期間協助企業取得營運所需資金，於企業艱難時期提供不間斷的金融服務，協助台灣企業發展，提升產業競爭力。合庫銀行賡續支持政府推動政策，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展客源，擴大授信規模，期許企業放款再創佳績，並積極提升服務品質，發揮營運功能，成為企業永續發展的最佳後盾。

合庫 偏光板 債務

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