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金管會控管金控集團不動產 13家融資租賃納管

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

炒房金管會將不動產曝險改採總集團納管，首要瞄準金控、銀行轉投資共13家融資租賃公司，要求租賃公司發行商業本票時，需比照央行信用管制的貸放成數限制，給13家融資租賃公司2個月調整期，需在明年2月28日調整完畢。

例如租賃公司核貸給建商一億元，但因建商是購地融資、央行規定只能四成，因此當租賃發行商業本票籌資時，就只會籌資四千萬元給建商，藉此控管過多的信用資源流向不動產市場。

銀行局副局長童政彰說，銀行或金控轉投資13家租賃公司，這些租賃公司也會有集團資源，從集團資源配置合理性來說，需做監理關注，這也是健全房市的一環，未來也會將此列入金檢重點。

據內政部不動產資訊平台揭露，全國建築貸款餘額共2.45兆元、住宅貸款8.8兆元，合計共11.3兆元，其中有38家租賃發行商業本票餘額4146億元，若全部都用在不動產餘額，佔比僅3.67%。

若單以13家金控和銀行轉投資的融資租賃公司共發行商業本票僅442億元，佔全體不動產餘額僅0.39%，童政彰說，數字雖看起來不顯著，但這是整體金控集團下，因此相關資源配置需要審慎看待，金管會也是從集團監理觀點來關注。

童政彰說，此新制將要求各金控和銀行須在明年2月28日完成相關內規，並要求金控或銀行稽核單位列入內部稽核重點並將查核結果提報董事會，金管會也會納入金檢重點中做查核。

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