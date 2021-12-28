因應農曆過年 企業營收公告可延長至2月14日申報
為因應明年農曆春節連續假期，金管會晚間宣布，准許公開發行公司申報一月營收時，可延後到明年2月14日才申報。
證期局副局長蔡麗玲說，今年年假是從1月29日到2月6日，只有四個工作天，有些公司反映說四天很趕，因此延長兩個工作天，延長到2月14日止。
這也是第二次因應春節延後公開發行公司申報營收的情況。2019年春節假日是2月2日到2月10日，後來延長四天到2月15日，也是給了六個工作日。
她說，金管會希望公司公布營收的資訊是愈即時愈好，因為春節而延後公告的原因是第二次。依規定，每月十日、公開發行公司應公告申報營運情形，包括合併營收、為他人背書和保證金額、資金貸與、從事衍生性商品交易。
蔡麗玲說，2020年春節則是因疫情影響大陸境外子公司延後開工，因此也讓公開發行公司延後到2月15日申報，延了五天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言