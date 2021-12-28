因應農曆過年 企業營收公告可延長至2月14日申報

為因應明年農曆春節連續假期，金管會晚間宣布，准許公開發行公司申報一月營收時，可延後到明年2月14日才申報。

證期局副局長蔡麗玲說，今年年假是從1月29日到2月6日，只有四個工作天，有些公司反映說四天很趕，因此延長兩個工作天，延長到2月14日止。

這也是第二次因應春節延後公開發行公司申報營收的情況。2019年春節假日是2月2日到2月10日，後來延長四天到2月15日，也是給了六個工作日。

她說，金管會希望公司公布營收的資訊是愈即時愈好，因為春節而延後公告的原因是第二次。依規定，每月十日、公開發行公司應公告申報營運情形，包括合併營收、為他人背書和保證金額、資金貸與、從事衍生性商品交易。

蔡麗玲說，2020年春節則是因疫情影響大陸境外子公司延後開工，因此也讓公開發行公司延後到2月15日申報，延了五天。