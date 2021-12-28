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理專盜領案重罰 金管會連2年罰鍰破3億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會統計，今年截至到12月27日對整體金融業與上市櫃公司累積已開罰3億381萬元，連續2年罰鍰破3億元大關。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
據金管會統計，今年截至到12月27日對整體金融業與上市櫃公司累積已開罰3億381萬元，連續2年罰鍰破3億元大關。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

理專監守自盜弊案層出不窮，金管會持續拉高罰鍰金額，對理專弊案加重罰鍰。據金管會統計，今年截至到12月27日對整體金融業與上市櫃公司累積已開罰3億381萬元，連續2年罰鍰破3億元大關。

今年初金管會就針對台新銀理專盜領案大舉重罰3000萬元，另還有針對日盛金大股東涉及陸資疑慮未如實申報罰鍰2500萬元，今天也因理專弊案對中信銀開罰1400萬元；保險業今年沒有千萬罰單，但有針對北富銀開罰900萬，也對富邦產、富邦人壽、安達產開罰各600萬元；證券期貨今年有勞動基金代操投信的重大裁罰案達1350萬元，還有券商黑盒子主機共置案等。

據金管會統計，今年到截至12月27日為止，銀行局已開出13張罰單，共開罰1億1289萬元；保險局則開出71件罰單，開罰累積1億1500萬元；證期局則開出256件罰單，累積開罰7592萬元。

上述三局加計，今年金管會截至12月27日累積罰鍰已達3億381萬元，連續2年罰鍰突破3億元大關，去年整年三局罰鍰共3億726萬元。

金管會 罰單 理專

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