台銀主辦森霸電力244.5億聯貸 完成簽約

森霸電力委由臺灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行新台幣244.5億元聯合授信案，已於12月28日完成簽約。簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由森霸電力董事長薛人豪與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

台銀表示，本聯貸案資金用途係供支應森霸電力二期電廠計畫資本支出暨充實營運週轉金，由臺灣銀行、土地銀行、彰化銀行、玉山銀行、第一銀行、華南銀行、上海銀行及合作金庫銀行共同主辦，邀集遠東銀行、台北富邦銀行及臺灣中小企業銀行共同參與，參貸銀行共11家。

森霸電力一期電廠裝置容量約100萬瓩，自2004年完工商轉以來，均維持機組及各項設施最佳性能狀態，提供高品質且穩定之電力來源。此外，在全體同仁努力下建立良好標準化作業文化，職安衛管理績效備受主管機關之肯定與嘉許，2021年更榮獲台南市政府「安衛家族特優獎」。

森霸電力二期電廠配合政府能源政策，新機組預計於2024年6月底前完工商轉，對於電網穩定及供電安全上扮演重要角色。本聯貸案順利籌組完成，將有助森霸電力二期電廠擴建案之進行及提升森霸電力營運競爭力。