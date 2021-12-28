行員又A錢了！這次是板信、永豐和中信銀 金管會開鍘

金管會今（28）日晚間宣布，中信銀、永豐銀和板信銀三家銀行行員或理專有挪用客戶款項，金管會開罰這三家共2000萬元，中信銀因兩名理專涉及人頭戶、涉案金額達近2億元，因此重罰1400萬元最高，永豐銀開罰400萬元，板信銀200萬元，所涉案共5位行員或理專都以移送法辦。

中信銀南中壢分行前管姓理專從2018年一月起的3年內、及石牌分行前葉姓理專從2019年5月起的2年內，兩位理專都有和客戶間有異常資金往來，合計兩名理專受影響客戶數有52人、所涉金額高近2億元。

金管會發現，這兩名理專挪用資金後，部分交易都是透過中信銀數個人頭戶做資金移轉、或提領交付，顯示中信銀在洗錢防制、存款帳戶和交易監控有缺失。

金管會認為，中信銀對人頭戶的警示訊息沒有做審慎查核、異常交易檢核機制也不完善，導致無法即時發現此異常交易行為。

中信銀這兩名理專，都是藉由業務之便，宣稱可以替客戶投資年報酬率5~6%的高獲利商品、但這些商品並非是中信銀銷售商品，最後卻把客戶資金放在理專自己的口袋、理專再去炒期貨。最後是這兩名理專自首才爆發。

永豐銀部分，則是有一名新進行員從去年8月開始，利用外出開戶對保時，沒有交付客戶存摺和網銀帳密藉此挪用客戶款項、客戶有私下借貸、代繳客戶保費等，受影響5位客戶、涉案額312萬元，其中挪用客戶款項249萬元。

銀行局副局長童政彰說，這名行員是新進行員，但因有高業績要求，導致行員為了達到業績，而出現代繳客戶房貸壽險等問題。

童政彰說，永豐去年初已發生理專A錢1200萬，短期內再犯，二是從此案件中，對行員訂定目標是不合理，從此案件看到永豐銀對一個新進行員，應該教他誠信文化建構，但卻是要他達到業績目標」。

他說，永豐銀都是要求訂高目標、卻沒有在誠信教育中做培訓，所以我們認為這部分也是與行員舞弊案環環相扣。

板信銀嘉義分行前行員從2016年8月起的四年期間，私自利用客戶預先交付已簽章的空白單據，私自代客申請貸款又動撥，並將資金轉到第三人帳戶，共挪用430萬元左右，金管會罰200萬元。

金管會晚間說，全案是客戶發現自己貸款數字有異常，客戶向板信銀反映後，全案才爆發，但考量板信銀主動調查及陳報缺失通報，才罰200萬元。