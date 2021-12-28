台銀主持完成簽約 森霸電力聯貸244.5億元

森霸電力委由台灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行的244.5億元聯貸案，已於今(2021)年12月28日完成簽約。簽約儀式於台銀總行舉行，由森霸電力董事長薛人豪與台銀董事長呂桔誠共同主持。

本聯貸案資金用途是供支應森霸電力二期電廠計畫資本支出暨充實營運周轉金，由台銀、土地銀行、彰化銀行、玉山銀行、第一銀行、華南銀行、上海銀行及合作金庫銀行共同主辦，邀集遠東銀行、台北富邦銀行及台灣中小企業銀行共同參與，參貸銀行共11家。本案順利籌組完成，充分顯示金融同業對森霸電力經營團隊實力及長期營運表現，具高度信心與肯定。

森霸電力一期電廠裝置容量約100萬瓩，自2004年完工商轉以來，均維持機組及各項設施最佳性能狀態，提供高品質且穩定之電力來源。此外，在全體同仁努力下建立良好標準化作業文化，職安衛管理績效備受主管機關之肯定與嘉許，今年更榮獲台南市政府「安衛家族特優獎」。

森霸電力二期電廠配合政府能源政策，新機組預計於2024年6月底前完工商轉，對於電網穩定及供電安全上扮演重要角色。本聯貸案順利籌組完成，將有助森霸電力二期電廠擴建案之進行及提升森霸電力營運競爭力。