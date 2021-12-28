再爆3起理專行員盜領案 金管會一口氣開罰2000萬

金管會今一口氣公布3起銀行行員盜領案，對中信銀開罰1400萬元、對永豐銀行開罰400萬元、板信商銀開罰200萬元，一口氣開罰金額達2000萬元。

第一案是中信銀兩家分行的理專都出現與客戶有異常資金往來，其中南中壢分行一名理專從2018年1月至2021年1月與客戶間異常資金往來，受影響客戶數達35人，所涉金額達1.9億元；石牌分行也有一名葉姓理專，從2019年5月至2021年6月跟客戶間有異常資金往來，受影響對象達17人，所涉金額達4686萬元。

銀行局副局長童政彰表示，石牌分行是因為經理新上任進行理專輪調，該葉姓理專自覺要東窗事發，所以自己向銀行自首。但金管會認為，資金往來部分交易是透過中信銀數個人頭帳戶進行資金移轉，但中信銀行對所衍生的警示訊息都無法審慎查核，異常交易檢核機制不完善，導致未能即時發現異常交易行為，因此對中信銀開罰1400萬元。

第二案是永豐銀行有一名江姓行員，涉嫌挪用客戶款項及與客戶間異常資金往來，在2020年8月至2021年1月間，利用外出開戶對保時，沒有交付客戶的存摺、金融卡及網銀密碼，但因後來家裡有急用，挪用客戶資金，違反時間約5個月，受影響客戶數約2位，涉案金額達312萬元、其中挪用客戶款項約249萬元。且該行員也跟2位客戶間有代墊、代繳等私下借貸等異常資金往來，金額約40萬元，也跟一位客戶有借貸關係。

銀行局副局長童政彰表示，該涉案的行員不到30歲、其實還在試用期，但銀行就給予訂定過高的業績目標。像該名涉案行員發生的問題，就是客戶表明想解約房貸壽險，但行員為維持業績達標，私底下卻幫客戶繳房貸壽險。

金管會考量永豐銀行是短期內「再犯」，去年初的理專弊案也被罰千萬，且永豐銀對新進行員訂過高業績目標不合理，而沒有在員工教育訓練中給予誠信文化建構，「有必要加以匡正」，因此對永豐銀開罰400萬元。

童政彰強調：「所有銀行都要痛定思痛！」銀行要思考業績目標合理性，目標必須顧及員工的可達成性，也要避免行員因為想達成業績目標衍生出道德風險，對於新進行員應該先教導誠信文化，而不是立刻給予高業績目標。

第三案是板信商銀嘉義分行，也出現有資深行員利用客戶預先交付已簽章的空白單據，私自代客申請循環性貸款動撥，涉案期間連續4年，挪用約430萬元，客戶後來發現自己貸款金額沒有這麽多，客戶於是跟銀行反應，銀行進一步去查此案才爆發，連續4年期間內部稽核都沒有察覺。金管會考量板信有主動通報，因此開罰200萬元。