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「集保e手掌握」App功能再加強 連結銀行範圍擴及11家

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導

集保結算所今天宣布，旗下「集保e手掌握」App擴增「連結銀行」功能，一舉新增彰化銀行、台北富邦銀行、永豐銀行及玉山銀行等4家合作銀行，總計合作銀行擴增至11家，可滿足投資人對於資產整合的期待，也呼應主管機關普惠金融政策。

集保結算所響應「開放銀行」的政策，今年4月正式推出「集保e手掌握」App的連結銀行功能，透過Open API連結合作銀行，希望成為整合證券資產、基金資產及銀行資產的全方位資產管理的好幫手。

集保結算所表示，迄今已有合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行以及中國信託等11家大型銀行與集保合作，用戶可在完成銀行端之身分驗證及選擇授權範圍後，在集保e手掌握App中一鍵即時查詢多家銀行的帳戶餘額以及交易明細，讓用戶感到十分便利及肯定。

集保結算所業務部經理許傳昌指出，目前集保e手掌握App已有將近300萬用戶可以使用「連結銀行」服務，平均每月由用戶向合作銀行發送近50萬次API進行資料查詢，也持續和多家銀行安排後續上線事宜，擴大合作銀行的範圍。

集保結算所

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