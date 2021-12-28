兆豐銀挺新創 國發基金新創加碼方案承作量高達七成

兆豐銀行力推ESG普惠金融，並訂出「淨零轉型，兆豐同行」願景，不只是力挺大型企業戶朝淨零努力，在聯貸案上頻傳捷報，也積極配合國發基金「協助新創事業紓困融資加碼方案」，自6月中開辦以來，短短不到半年的時間，兆豐銀行已核貸超過500戶，承辦量及總融資金額占全體金融機構高達七成，扶植新創產業的專業度與積極度，稱冠金融界。

新創事業向來受限於資格認定問題，取得資金較為困難，為協助新創事業發展渡過疫情難關，國發基金特別推出「新創紓困加碼方案」，由國發會審查資格，核發「新創資格證明函」，讓銀行可以快速認定，取得證明函的新創事業，可享有國發基金的加碼方案，在新台幣2,600萬元額度內，不但提供十成信用保證，更可享有1年期最高1.345%的利息補貼，且免保證手續費優惠，使得新創事業更容易取得資金，不讓疫情衝擊阻斷新創之路。

兆豐銀行以從速、從寬、從簡的e化簡化流程，協助新創事業取得資金度過疫情，辦理件數及金額都拿下全國第一。國發會主委龔明鑫也特別出席了兆豐銀行的表揚大會，頒獎給績優分行。龔明鑫主委表示，新創事業是促進經濟發展及競爭力的基礎，能促進經濟結構持續完善，還可創造新的就業機會，對於兆豐銀行力挺支持表示肯定。

兆豐銀行全力配合政府政策，除協助新創事業外，推動新南向國家授信業務也是成效斐然，日前獲得金管會的「新南向政策目標國家授信方案優等獎」及「新南向政策目標國家授信方案中小企業授信特別獎」，截至今年11月底，累積撥貸額度已逾2,000億元，新南向授信餘額亦逾2,100億元，積極助陣南向台商客戶取得融資逐年增長，成果有目共睹。

兆豐銀行透過3C策略「CHANGE勇於變革、CHALLENGE迎向挑戰、CHANCE把握機會」，在既有之營運基礎上，持續將ESG因子納入決策考量，希望藉由鼓勵「用戶行為改變」達到減碳之目標，推動責任授信，並積極爭取永續金融新商機及獲利模式。

兆豐銀行今年8月簽署赤道原則，日前也宣布與台電共同合作，成為首家簽署供應鏈融資合作備忘錄之公股行庫，提供台灣中小企業更靈活及更可靠的資金支持，更可以幫助中小企業活絡金流，具體展現ESG融資影響力。截至11月底兆豐銀行綠色(永續)投資及融資金額累積已超過新台幣6,683億元，積極發揮金融業者形塑永續社會之正向影響力，落實企業社會責任，提升金融包容性。