華銀打造B2B平台 創造生態圈新藍海

後疫情時代金融市場變化快速，過去企業單打獨鬥的情況逐漸消失，現多以生態圈結盟打團體戰，在消費金融上百家爭鳴，各家銀行陸續推出創新場景金融服務來滿足消費者的需求，華南金控（2880）旗下華南銀行打造B2B平台與企業生態圈，除了解決訊息不對稱的痛點外，同時協助企業提升運作效能。

華南銀行B2B平台有四大功能，包含「企業金流解決方案」、「供應鏈融資線上解決方案」、「中小企業融資進件與媒合」及「次級市場基金金流解決方案」，並於今年推出「企業行動銀行APP」，全國首創「大額非約定轉帳」及「線上申請動撥」，提供企業戶更完善、便利、快速的數位金融服務。

華南銀行表示，自2019年7月起即提供了企業融資線上進件與媒合服務，在疫情期間，許多企業戶因内需下降，面臨營運上的衝擊，透過B2B平台的線上進件功能，運用其「全線上填寫免接觸」及「自動媒合分行」特色，展現出極佳成果，除進件量較疫情爆發前成長了17.9倍外，核貸金額也成長了24倍，也帶動今年度華南銀行的中小企業新增放款量，截至今年10月底止為國銀第一名，新增中小企業放款量達650億元。

華南銀行長期投入扶植新創產業，除了在新創業者發展中不可或缺的資金上，針對新創業者等明星產業，依個案評估給予利率、金額、還款期限等授信條件等優惠，同時亦提供合作上的協助，對於較不熟悉金融業務與法規的新創業者提供支付、金流處理等解決方案，支持新創業者能夠提供合法合規且安全的服務給消費者。

近期華南銀行與新創業者攜手，發現了消費者在基金交易上有資金流通較不靈活的痛點，以全國首創次級市場基金交換的金流解決方案，具備「一鍵開戶」、「自動核印」、「自動授扣」、「次級市場基金交換」、「資金流動靈活」等特點，期能翻轉傳統基金交易模式，創造新浪潮。