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一次省近7,000元 台新線上信貸手續費大降價

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
因應年終資金調度需求，台新銀行線上信貸手續費大減。台新銀行/提供
因應年終資金調度需求，台新銀行線上信貸手續費大減。台新銀行/提供

即將邁入2022新年，台新銀行提供信用貸款手續費優惠，陪民眾歡喜迎新年。

台新銀行熱烈舉辦為期兩周的信貸優惠快閃活動，民眾於指定期間內線上申請信用貸款，手續費僅需新台幣2,022元，較原費用9,000元節省將近7,000元。

民眾可以透過便捷、流暢的線上申辦管道，快速取得所需資金，方便短期資金彈性運用也輕鬆維持生活質量。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，新年前後向來是民眾的消費旺季，除了把握聖誕佳節的年末購物季犒賞自己，許多民眾為求在新的一年有新氣象，運用農曆春節前採買年貨、除舊佈新甚至修繕房屋等。

為了讓民眾在資金的運用上更具彈性，迎接新的一年嶄新開始，台新銀行特別於歲末年終推出信貸優惠快閃活動，期間限定2021年12月24日至2022年1月7日，民眾透過線上申請信用貸款，手續費只需2,022元。

台新銀行表示，核貸後最快30分鐘撥款。今年12月31日前，凡透過線上申辦台新銀行信貸且成功撥款的民眾，還可參加iPhone 13抽獎活動，有機會拿新手機輕鬆過好年。

除此之外，即日起至2022年3月2日止，民眾透過LINE Pay平台申請台新銀行信貸，完成申貸且撥款成功，還可加碼抽LINE POINTS 500點。

台新銀行也將持續規劃推出其他多元的貸款應用場景，成為民眾資金需求的智慧好夥伴。

活動詳情請見台新銀行官網：https://tsbk.tw/3zds7x/

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