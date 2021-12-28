年底救荷包 第一金人壽授168省錢術

物價上漲、薪水不漲的年代，小資家庭除了管控日常開銷，也應從省保費著手，第一金人壽表示，民眾只要挑對繳費方式及投保時間，並從基礎的保單開始規劃，就能有效減輕家庭保費負擔。

聰明選擇繳費方式：保費不分期，每年繳「1次」最省

為方便民眾，市面上很多保單都有提供月繳、季繳、半年繳及年繳等多種繳別，第一金人壽總經理林元輝表示，分期繳雖能減輕當下壓力，卻會衍生隱形費用，若經濟許可，還是採「年繳」保費最為划算。

舉例而言，30歲的王小姐投保20年期、保額70萬元的第一金人壽珍愛小額終身壽險，如果王小姐選擇月繳，一年下來共需繳1萬6,332元保費；若採季繳，每年也需繳1萬6,212元，但若採年繳，一年保費只要15,470元，和分最多期的月繳相比，能省下約5%的保費。

精準計算投保時機：早「6個月」投保再省一筆

保險公司的保險年齡不是單純看生日過了沒，林元輝解釋，生日當天算起，超過六個月就多算一歲。

林元輝舉例，陳先生12月滿40歲，如果陳先生考慮投保20年期、保額70萬元的珍愛小額，最好在明年6月前完成投保，保險公司仍會以40歲保險年齡計算保費，相較以41歲保險年齡計算保費，陳先生總共能省下約7,000元的保費。

輕鬆建立基本保障：用小額終老保險補足保障，保費「打8折」

對小資族或小家庭而言，保險保障應先求有、再求好，民眾可善用俗稱「國民保單」的小額終老保險先補足基礎保障，不只投保門檻低，保費還較市面一般傳統終身壽險便宜約八折。

若選擇網路投保第一金人壽的珍愛e起小額終身壽險，保費又更優惠。假設30歲的王小姐在網路上投保20年期、保額70萬元的珍愛e起，並附加保額10萬元的小額傷害保險附約，每日只要約40元，就能享有終身壽險及意外險保障。

愈早投保愈能節省保費，不論行有餘力的小家庭，或剛出社會的新鮮人，都應盡早替子女或自己規劃壽險、醫療險及意外險等基礎保障，不要讓年齡成為荷包的一大負擔。