天冷怕芒害 國泰產芒果險本周五截止投保

國泰產險表示，其芒果保險，與政府災害救助連結，毋須現地查勘，理賠迅速；且可獲雙重保障，有效填補農民損失，投保申請時間至今年12月31日。

農友可把握時間，向各地區農會或與國泰產險聯繫，諮詢投保細節及辦理投保。

全球氣候變遷，極端氣候頻繁出現，高溫、寒害及豪雨都會影響農作物生長，尤其年底適逢芒果關鍵生長期，若因天災造成產量減少，對農民來說是一大損失。

國泰產險的芒果農作物保險(政府災助連結型)，有三種投保方案，如下：

一、每公頃保額3萬元，每公頃保費7,440元，農民最高自行負擔保費3,720元。

二、每公頃保額6萬元，每公頃保費1萬4,880元，農民最高自行負擔保費7,440元。

三、每公頃保額9萬元，每公頃保費2萬2,320元，農民最高自行負擔保費1萬1,160元。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，為因應相關氣候現象，提供完善保障，2021年度國泰產險芒果農作物保險延續去年承保內容，保障範圍不受地區限制，全台灣的農民都能投保災助連結型保險。

國泰產的芒果保險，承保颱風、豪雨、寒害、高溫(焚風)、霪雨等五項天然災害，無須現地查勘，只要因前述天災受政府公告為現金救助之地區，保單立即啟動，給予保險金補償。

芒果農作物保險(政府災助連結型)的主要承保期間為芒果成長期，也就是芒果開花至當期果實成熟採收，在此期間內，若遇到颱風、豪雨、寒害、高溫(焚風)、霪雨等五大影響農作物的天災，且符合政府的農業天然災害現金救助資格，僅需提供理賠申請書，並附上該筆土地的政府核定災害通知書，即可依據政府核定的受害面積計算理賠金額。

芒果保險投保，申請方式簡單，農民除了領取政府提供的現金救助，還能申請芒果保險理賠金，等於獲得雙重保障，讓農民的損失程度降到最低。

舉例來說，農民小陳投保國泰產險芒果保險，投保面積一公頃，選擇投保方案三，保費2萬2,320元，當芒果受到寒害或颱風損害，可獲得賠償金額9萬元。

以今年保單理賠狀況來說，受年初高溫影響，及8月西南氣流帶來的豪大雨影響，國泰產險已經陸續收到屏東縣、彰化縣、台南市等地的農民申請理賠，保單理賠件數170多件，理賠金額逾400萬元。