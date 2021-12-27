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弱勢隔代教養悲歌 高齡公嬤打零工養7歲幼孫

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
雖然阿慶都是穿人家給的二手衣，但都微笑地說：「這是卡通圖案的啊，我很喜歡！」中信慈善基金會／提供
雖然阿慶都是穿人家給的二手衣，但都微笑地說：「這是卡通圖案的啊，我很喜歡！」中信慈善基金會／提供

又到歲末年終時刻，今年因為新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，導致偏鄉弱勢家庭面臨失業、減班，以及收入減少等困境，連帶吃一頓溫飽都成奢求。

住在偏鄉的小一男童阿慶(化名)是隔代教養的孩子，高齡的阿公、阿嬤得照顧阿慶跟植物人阿祖，但受疫情影響，家裡收入遽減，全家生活陷入困境。

住在偏鄉的阿慶，出生後就被生父拋棄，母親精神大受打擊而離家出走，把年幼的孩子留給高齡的阿公跟阿嬤照料。

阿公除了要撫養小孫子，還要照顧92歲的植物人阿祖，根本無法外出工作，阿嬤原本在鐵工廠和餐廳洗碗兼職，但受疫情影響被減班，全家僅靠她微薄日薪苦撐，生活更是雪上加霜。

阿嬤說：「這囝仔只有我們了，日子再苦，也不能讓他餓肚子…。」

這家人用的家具、家電都是別人捐的，阿慶除了出生時，有過一套母親買的新衣服，此後就再也沒有穿過屬於自己的新衣服，阿嬤想到這就內心愧疚地掉下眼淚，阿慶瘦小的身子常套著不合身的二手衣褲，讓人看了心疼不已。

阿慶一家人身上，流露隔代教養的困境。學校主任記得新生報到那天，看到阿慶爺孫倆站在校門口不知所措的模樣，上前詢問後，這位白髮蒼蒼的阿公才說：「我孫子沒有爸爸，媽媽也不在身邊，我和他阿嬤不識字，這些報到資料是要怎麼填？」顧不得手還牽著阿慶，阿公的眼淚就掉了下來。

根據2021年度「點燃生命之火」調查顯示，受到疫情影響，有27.1%偏鄉家庭收入減少，20.4%家人工作面臨減班或失業，且因疫情停課期間，有47.5%吃不飽或無法正常吃三餐，顯示在疫情衝擊下，家庭經濟收入不穩定，直接影響到偏鄉家庭的日常生活。

透過「點燃生命之火」您可以幫助更多像阿慶一樣的孩子，讓他們藉由社會資源媒合，減輕家庭的生活負擔，下課後持續有社區志工陪伴和學校社團學習的機會。

第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動現正進行中，邀您捐出愛心，給弱勢孩童家人般的溫暖。

捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」或上中國信託慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。

疫情 偏鄉 隔代教養

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