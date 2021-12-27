明基醫跨入專科醫院通路 投1.9億取得康科特四成股權

明基醫（4116）今（27）日宣布，將透過參與私募與公開收購兩種方式，斥資1.9億元投資康特科（6518）公司，交易完成後將持有康科特40%股權。明基醫表示，未來擬跨入專科醫院之通路與專業醫療管理領域，將結合雙方產品開發、與專業醫療服務互補之優勢，提供更優質的醫療產品與服務。

明基醫公告指出，董事會決議擬以每股新台幣12元，參與認購康科特以私募方式辦理現金增資發行之普通股，交易數量833.3萬股，交易總金額約新台幣1億元，並取得增資後股本25%股權。

此外，明基醫除了與認購康科特私募普通股之外，也決議以公開收購方式預定取得康科特已發行普通股總數500萬股，每股收購價格18元，收購後佔增資後股本15%股權。完成這兩項交易後，明基醫最多將持有康科特增資後已發行股數的40%股權。

明基醫與康科特結盟後，未來結合雙方產品開發與專業醫療服務互補之優勢，提供更優質的醫療產品與服務，藉由雙方共享業務及營運各項合作，提升競爭優勢，以發揮更大的經營績效。

本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於110年12月28日，公開收購開始日預計不晚於今年12月29日。預定對康科特之最高收購數量為500萬股（約康科特增資後股本之15%），最低收購數量為166萬7仟股（約康科特增資後股本之5%）。收購截止日期為111年1月17日，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

明基三豐布局涵蓋醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大事業領域，為全球主要醫療機構和專業人士提供高質量、可靠且創新的產品與服務，未來將持續優化有機成長和拓展策略合作夥伴，為股東和員工創造最大利益。

康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別。