年關領錢注意！明年起ATM無卡提款 每月限領20萬元

農曆年即將進入倒數最後一個月，將邁入民眾領現金、包紅包的高峰，銀行主管提醒，2022年元旦起，民眾去ATM做無卡提款時，除現行單筆、每日累計限領三萬元外，還新增了每月限領20萬元。

據華南銀、永豐銀等各銀行陸續公告，2022年1月1日起，民眾去ATM無卡提款，新增了「月限額」20萬元的限制。據透露，新增「月限額」是因為金管會的一份金檢查核缺失。

銀行主管坦言，因現行ATM「有卡」提款，僅有單筆、每日限額（約10~30萬元不等），當時擬定ATM「無卡」提款時，也認為僅需設定單筆和每日限額即可，加上相關安控基準也沒有明確規定，自然認為比照ATM有卡提款即可。

但今年上半年金管會出具查核意見，內容指出「ATM無卡提款未訂定每月提款金額上限」是與金融機構辦理電子銀行業務安控基準不符，讓各銀行驚覺，紛紛擬定「月限額」。

據調查，多數銀行無卡提款每天限領三萬元，一銀和彰銀則有訂每月限額20萬元，而華南銀、土銀、合庫、台銀、台企銀等，在參照安控基準低風險限額也是每月20萬元下，也將ATM無卡提款比照訂在每月限領20萬元。

據了解，金融科技讓ATM無卡提款興起，但因「無卡」而高風險較高，未定月限額，若一天領三萬元，那一個月就可以領90萬元，引發金管會關注。

在金融科技發展下，各銀行發展的ATM無卡提款，民眾可以透過手機APP、指紋識別、或刷臉，就可以去附近ATM輸入提款序號就可領錢，讓民眾提款免帶金融卡。