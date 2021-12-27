疫苗副作用因人而異 第三劑疫苗險有保嗎？

目前國內疫情趨於穩定，但新型變種病毒Omicron在全球多國已有多起確診病例 ，且傳染力更勝COVID-19，國人須嚴陣以待切勿輕忽。隨著國內疫苗數量日趨穩定，第二劑疫苗覆蓋率也突破六成，疫情指揮中心近期宣布，接種第二劑滿五個月者，即可接種第三劑，保險公司提醒，疫苗施打後的副作用因人而異，施打之前不妨先檢視是否投保疫苗險。

泰安產險所推出的「抗疫雙保」，針對疫苗施打後所產生的不良事件，承保年齡為 20至75足歲，且不論是預約第幾劑或混打皆有保障。如因施打後產生不適而住院治療，即可申請住院日額保險金3000/日（不含日間留院）；加護病房額外可申請住院日額保險金8000/日（含一般住院日額），最高給付45日。

連續住院三天（含）以上，另提供住院關懷保險金1.5萬元；倘不幸在接種疫苗28日內產生不良反應而身故，也提供喪葬費用最高30萬元。

泰安產險提醒，透過官網投保疫苗險最快於投保翌日零時生效，投保前需完整確認投保商品才能保障自身的權益。面對瞬息萬變的疫情，網路投保服務，達到零接觸、零受限的數位體驗，還能享各種好康，只要符合抽獎資格，即有機會將gogoro新車、iPhone 13帶回家。另外達到指定門檻還能加碼抽Dyson手持式吸塵器，其他還有Uber Eats新戶折扣金及特力屋裝修等多項優惠好禮。