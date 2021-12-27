全民電廠主責機關不明 立委憂消費者權利受損

政府推動能源轉型、綠能升級，掀起全民投資綠能電廠風潮，卻也出現問題。民進黨立委郭國文關切全民電廠沒有一套交易規範，且主責機關不明；「政府互踢皮球的結果就是消費者倒楣，更讓全民電廠變成綠能促參的拖油瓶」。

立委郭國文、洪申翰今舉辦「不讓吸金手法拖累綠能發展，完善投資者權益保障」記者會，經濟部能源局與金管會官員出席。洪申翰表示，台灣邁向能源轉型，市場上出現一些創新電業樣態，法規與監管卻沒跟上，往往涉及跨部會監管，就變成兩個部會互相推責，沒做到很好的聯合監管。

郭國文今在記者會指出，全民電廠的交易原則是民眾認購光電板，看似是「商品」交易，所以主管機關屬能源局；然而，現在主要募資平台卻以「投資報酬率8%」、「6%內部報酬率」、「穩定收益20年」等話術吸引民眾。

郭國文說，目前觀察到市場常見的三大問題是：說年報酬率6%，但其實要買20年期才有6%；先募資再蓋，投資人無法確知電廠位置及規模；網路電廠多委外經營，申購契約可能涉及多方。

郭國文表示，他提出疑慮後，能源局的應對措施竟只是在「公民電廠資訊網」中建立一個Q&A便草草交差了事。郭說，目前全民電廠沒有一套交易規範，針對開放民眾認購的部分沒有任何準則提供給業者遵循，是目前市場上最大的問題。

洪申翰表示，希望能源局、金管會能針對新型態的電業，思考進一步管理的方法，確保這些創意與創新能有機會、空間發展，但也要幫忙把關，不要讓投機與炒作行為影響消費者權益。

金管會官員稱，需要司法機關判定個案是否有不法吸金行為；能源局官員則說，這是很創新的商業模式，已設立網站向業者與民眾提供相關資訊。郭國文並不滿意相關部會的回應，要求針對兩位委員關切事項再提報告，最好能形成一套指引與規範，待交報告後再開協調會。