購屋族哭！想拿1.31%房貸低息變難 銀行正拉高利率

購屋族想拿到史上最低的1.31%房貸利率，將愈來愈難了。繼第一銀行去年將自用房貸利率訂在1.35%後，彰銀也發函、上週一(20日)起調升到1.38%，兆豐銀最快等農曆年後、不動產放款警戒水位趨緩時，評估調升房貸利率，房貸升息潮蠢動。

若民眾想要拿到比1.35%、或1.38%還低的房貸利率，一銀或彰銀的分行經理得「專案簽辦」送到銀行區域中心、或是區營運處，民眾才有機會拿到1.31%的地板價。

第一銀主管說，目前承做1.31%房貸息，多是整批分戶貸款、或是A級客戶專案簽，否則一般分行經理授權的自用房貸利率就是1.35%，後市會看市況再做檢討。

華南銀和兆豐銀目前分行經理授權可以到1.31%的地板價，未來也會看市況做檢討。

彰銀（2801）則是在日前發函，從12月20日起調升分行經理對自用房貸利率的授權權限，一口氣拉升0.05個百分點到1.38%起跳；彰銀高層說，拉高利率有兩個原因，一是替今年高成長的房貸略為降溫，二是控管不動產放款水位。

若以1000萬元房貸、借20年來看，彰銀調升0.05個百分點，民眾一年本息得多付2736元。

彰銀和兆豐銀今年房貸成長率均超過一成，行庫主管說，調升利率關鍵是希望透過「以價制量」來減緩民眾購屋進件量，管控銀行不動產放款在30%法定限額內。

依《銀行法》72-2條規定，國銀辦理房貸、企業建融放款總額，以存款總額及金融債30%為限，此「不動產放款天條」，卻在低利率、資金充沛、加上今年通膨隱憂，民眾買房抗通膨潮下，讓不少行庫水位拉警報。

兆豐銀也憂心民眾趕在農曆年前的交屋潮，會讓不動產放款限額破表，也採取兩大措施，一是即日起暫緩收件第二、三戶的新進件，也是首家暫停承做二戶房貸者，二是研擬農曆年後，將規劃拉升房貸利率。

兆豐銀主管坦言，主因是目前不動產放款「已快沒額度了」，把近期房貸、土建融已承諾的申貸量計入，實在沒有多餘空間可以承做第二戶以上的房貸，尤其是國人偏好農曆年前交屋，因此只能先暫緩收第二戶以上的新進件。

該主管也說，第二戶舊案仍會維持1.6%起的承諾利率，可能會等農曆年後、額度空出來後，才能承做新案，「但新案會評估調升房貸利率」，藉此控管房貸進件量。

合庫主管則表示，除首購族外，二或三戶房貸則是採「不主動推銷、也不主動招攬」，除非合庫自己家客戶有需求，才會承做，二、三戶房貸量希望是負成長。

其他如國泰世華銀、玉山銀、北富銀等民營銀行房貸大行，均表示仍會繼續承作第二戶以上的房貸進件，明年房貸業務仍會溫和成長。