光洋科條款！金管會堵獨董擴權 股東會擬改由審委會召開
為防堵獨董不獨立又擴權，隨意召開股東會，金管會已請證交所研擬，未來股東會須改由「審計委員會」決議通過後才能召開的可行性，避免出現光洋科（1785）兩派獨董各自開股臨會的擴權現象，最快明年六月定案。
依現行規定，獨董可以自己決定開股東會，一旦改為審委會，就是須由審議委員會決議通過才能開。目前審委會成員須至少由3位獨董組成，換言之，得3位獨董決議通過，才能開股東會。
證期局長張振山坦言，「目前研究團隊是要朝修法方向(改由審委會召開)」，但若要改由審委會開股東會，須有配套措施，因為影響非常大，例如若是審委會只剩一個人該怎麼辦？
業者也說，如果未來改由審委會召開，掌握獨董席次多的那一方就會有主導權，相對獨董可以個別自行召開，審委會似乎也無助解決獨董擴權的根本問題，恐只會加大未來各方派系對獨董席次的競爭。
目前光洋科兩派獨董，各自召開股東會，引發外界質疑，獨董不獨立又擴權，也引發立委關注。
立委郭國文日前在財委會上說，獨董任意發動股東會是一個很大問題，是否可以研議改由審計委員會召開？金管會主委黃天牧說，目前正在研究，但牽涉到公司法的配套措施。
張振山說，目前證交所和投保中心正找專家學者開會，證交所研究報告會在明年六月出爐，「目前研究團隊是要朝修法方向，但修法需有配套，因為影響蠻大的」。
他說，若要修法一定要有配套，這部分牽涉到公司或市場派，「不管如何調整，都會有一邊受到影響」，也需要徵詢外界意見，市場長遠之計還是要等配套出來後才能定案。
郭國文進一步說，台灣設有審計委員會、和薪酬委員會，卻沒有「提名委員會」，詢問未來各公司獨董都由提名委員會提名，而非由大股東提名以確保獨立性的可行性？
張振山說，今年公司治理守則已經修改，鼓勵公司設提名委員會，若有設提名委員會者，公司治理評鑑上作加分。黃天牧也說，改由提名委員會提名獨董的方向會思考，但不宜躁進。
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