富邦拚減碳減廢 廢口罩變身手機充電板

富邦歡慶60周年，宣示「Run For Green」永續願景，富邦金控今（24）日舉行「創『罩』價值」體驗活動記者會，由富邦集團董事長蔡明忠親自體驗，將廢棄口罩循環再製變身充電板的過程，自動化機台「環生零耗機」更是全球首度亮相。

蔡明忠表示，疫情發生後口罩是每天隨身必要配備，已成為全世界數量最大的產品，一年約有一千億的口罩遭廢棄，這次富邦金控與小智研發合作，運用創新技術，將員工捐贈的廢棄口罩消毒處理後，製成手機無線充電板，作為員工紀念禮品。

蔡明忠進一步透露，他擔任董事長的台灣大哥大，以及所有的電信公司，最大的浪費就是傳輸用的電纜，過去廢棄時只能掩埋處理，現在正與小智研發研究將廢電纜回收利用，包括提煉其中的貴金屬，並和建築研究所研發，做成綁鋼筋用的箍筋，估計可創造200多億元價值的產業。

蔡明忠表示，人類生存面臨最大的問題，就是如何減碳，而減碳又要從減廢做起，富邦60周年的主題是「Run For Green」，但這不只是口號而已，當同事在討論要送什麼紀念品時，考慮到大家都是3C控，紀念品如果選擇充電板、大家一定用得上，且減碳最大的問題就是電力，公投時民眾也表明，對於電力的問題，很殷切期盼能夠政府能有好的解決方案。

蔡明忠說，他建議同事用再生材料製作充電板，最後想到口罩已經是全球數量最大的產品，於是決定回收廢棄口罩製作，而這就是循環經濟，可以減廢還能節電；今年4月開始，公司員工開始在辦公處所回收口罩，所有人一起盡心力、共同保護地球。

另外，台股指數今日盤中突破「萬八」大關創新高，但終場漲勢收斂、未能成功站穩。蔡明忠受訪時不忘信心喊話說，「台股萬八應該不是太困難，很多人應該還有更高的期待」，顯然對台股後市深具信心。