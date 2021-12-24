農金資訊維護農業金融體系資安 獲「金質獎」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
農金資訊維護農業金融體系資安，獲「金質獎」肯定。圖／農業金庫提供
農金資訊維護農業金融體系資安，獲「金質獎」肯定。圖／農業金庫提供

農金資訊公司是全國農業金庫的全資子公司，成立於2019年3月，肩負加速農漁會資訊系統整合，與發展農業金融體系數位金融及資訊服務的使命。

聯徵中心第十五屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，農金資訊公司及公司同仁陳基榮襄理分別榮獲協助報送信用資料類「金質獎」之績優機構獎及績優人員獎。

聯徵中心是國內金融機構的信用報告機構，建置全國信用資料庫，為確保信用交易安全，對執行「資料報送」績優會員機構頒發金質獎，藉由公開表揚的鼓勵方式，推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

農金資訊公司依照聯徵中心規範積極進行各類授信資料之品質維護與內部控制、稽核，自2016年7月至2019年8月，該公司完成176家農漁會資訊整合工作、協送授信資料，流程確實遵循「金融機構授信資料報送作業要點」，每日產出日報表，以供會員單位核對，務使資料報送100％正確，同時保護客戶隱私。

農金資訊公司是唯一獲得金質獎的資訊處理中心，該公司並輔導8家會員信用部獲得「金安獎、金質獎及金優獎」，包括臺中市臺中地區農會、苗栗縣竹南鎮農會及彰化縣彰化區漁會獲「金安獎」，彰化縣花壇鄉農會及新北市土城區農會獲「金質獎」，臺南市新市區農會、花蓮縣瑞穗鄉農會及桃園市蘆竹區農會獲「金優獎」。

農金資訊公司秉持創新服務、數據科學、智慧科技三大宗旨，協助基層農漁會發展金融服務，除不斷創新優化服務外，更追求提供農、漁會客戶一個穩定多元又安全的交易環境。台灣共有311家農漁會通路，業已完成176家資訊整合，相信後續135家農漁會加入後，平台將更加完整，對臺灣農漁業經濟整體發展將發揮更大效益。

農業 數位金融

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