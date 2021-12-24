平安夜震撼彈！永豐投信董座異動 老將林弘立退休

投信圈今年底人動盪一波接一波，繼元大投信執行副總吳宛芳突然被調職、瀚亞投信投資長劉興唐去職後，平安夜再度傳出震撼彈！永豐金控晚間公告，金控董事會24日決議子公司永豐投信董事長異動案，原董事長林弘立退休，改由永豐金控董事長陳思寬接任投信董座。永豐金控表示，新人事待永豐投信董事會通過及主管機關核准後生效。

投信圈人士則認為，在面臨市場劇烈的環境，投信圈人事調整恐怕還未劃下休止符。

學資訊出身的林弘立在投信圈董總輩中，背景顯得相當特別，總是笑咪咪的他，人緣頗佳；三年前進入永豐投信，大刀闊斧進行人事、組織調整。而到永豐投信之前，林弘立長期任職於富邦金控集團，於富邦投信擔任總座時間超過十年，後轉任富邦投顧董事長，在此之前，更早前也擔任統一投信總經理、統一期貨總經理、統一證券資訊部協理等職務，並曾擔任投信投顧公會理事長。

陳思寬是台灣第一位女性民營金控董事長，為美國耶魯大學的經濟學博士，專精總體經濟學、國際金融、國際經濟學、貨幣政策、匯率動態等，現為中華經濟研究院院長，她有位非常知名的父親--台灣經濟學界大老、中研院士陳昭南，父女二人都是經濟學專業。

陳思寬當年就任中經院院長典禮，出現許多重量級貴賓親自出席，包括總統府資政吳榮義、總統府資政陳博志、中央銀行副總裁陳南光、前財政部長邱正雄、東吳大學辜松先生紀念講座教授許嘉棟等人，這些財經界大老都是從小看著陳思寬成長的父執輩，也讓人見識到已故父親陳昭南的影響力。

陳昭南曾是央行智庫，旗下子弟兵桃李滿天下，包括剛過世的沈中華、台大經濟教授林建甫等人，陳思寬師承父親，學識淵博，也是央行理事會一員。陳思寬亦曾任中華紙漿獨立董事，當時就與永豐金控前董事長何壽川熟識，其豐富學養、學術背景，備受何壽川賞識。