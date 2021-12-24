永豐投信董事長林弘立退休 永豐金董座陳思寬兼任
永豐金控（2890）今（24）日公告董事會決議子公司永豐投信董事長異動，原永豐投信董事長林弘立退休，將先由永豐金控董事長陳思寬兼任。
永豐金控今天晚間重大訊息，公布永豐投信董事長林弘立退休，而由現任金控董事長陳思寬兼任決議，將等待永豐投信董事會通過及主管機關核准後生效
永豐金控2018年，挖角投信投顧公會理事長林弘立擔任旗下永豐投信董事長，林弘立曾任四屆投信投顧公會理事長，並於2002年至2004年於投信業委會召集人及理事長任內，研擬及推動「投信暨投顧法」立法，2003年獲得第七屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」傑出企業領導人獎。
林弘立在金融業資歷近30年，歷任富邦投顧董事長、富邦投信總經理、統一投信總經理、統一期貨總經理、統一證券資訊部協理等職務。
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