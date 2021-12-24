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行庫攻億級富豪生意 管理規模衝200億元

經濟日報 / 記者廖珮君陳美君／台北即時報導

搶攻「億級」富豪生意，行庫拚了，要力追民營銀行。第一銀今年底「億級」大戶估可逾150戶，總資產規模逾200億元，兆豐銀年底前也上看120戶、資產規模也拚200億元，合庫銀則鎖定內部400戶中小企業主做開發。

金管會已核准七家銀行辦理財富管理2.0業務，包括第一銀、兆豐銀、合庫、中信銀、國泰世華銀、上海商銀及瑞士銀行(UBS)，這七家從今年初起已全面陸續開辦。

其中第一銀今年9月中才上路，短短三個月總資產規模已逾200億元，第一銀行高層說，明年目標戶數可超過250戶，總資產規模超過470億元，幾乎是翻倍成長，算是3家公股行庫中「跑得最快」的。

合庫銀行也表示，目標客群為深耕數十年的中小企業主及大股東、跨國投資台商、專業人士、高階經理人、不動產大戶等，現行客戶符合高資產客戶財力資格的法人與自然人合計超逾一千戶。

行庫主管坦言，目前這些大戶，都是各銀行既有客群的提升，包括中小企業主、或是如醫生等高收入族群為主，透過銀行提供商品的增加、或是客製化服務，讓這些富豪戶加大投入資產。

如第一銀行對富豪大戶推出信評低於BB等級國外債、高額保單、及正規劃替客戶引進專屬結構型商品及客製化投資商品等。

據各銀行就這些富豪戶做調查，發現在全球反避稅浪潮下，這些富豪大戶除了投資理財外，最重視三大問題，一是企業接班、二是家庭財富傳承，三是稅務規劃。

第一銀行總經理鄭美玲坦言，「對這些富豪大戶不能只賣商品，若只賣商品就會跟原來的財富管理相近」，她說，例如國外債、國內結構型商品等，商品開發跟提供都僅是讓大戶資產配置的一環而已。

她說，事實上各銀行對大戶銷售商品的同質性很高，與其對大戶銷售商品，不如更重視家族傳承、企業接班等議題。

第一銀行內部就發現，和中小企業主往來時，企業主更關心二代接班的問題，尤其是傳產業，因為二代都在國外、或是接班意願很低，這些企業主更希望銀行可以提供企業經營、或是股權傳承的信託規劃。

根據中信銀和資誠的2020年報告，台灣可投資資產(不含不動產)達1.5億元者約1.2萬人，合計資產8兆元，其中五成者年齡都超過60歲，身分為企業主的佔比也超過一半，換言之，誰能搶下富豪企業主的傳承版圖、誰就能稱霸未來的財富管理市場。

相較公股行庫緊緊追趕，穩居市場財管第一大的中國信託商銀，在今年1月初開辦財管2.0至今，與中信銀往來資產超過億元客戶已達千人，今年底可望寫下「財管2.0千人千億元」的新里程。

第一銀行 中信銀

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