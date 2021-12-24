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搶億級富豪戶土洋差很大 3招避免私人銀行變理專

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

兆豐銀老總蔡永義曾在開辦「億元」以上高端資產客戶業務的那天宣示，希望3年內「瑞銀（UBS,在台做私銀最好者）有的服務、兆豐銀都要有」。

為何大家想到私人銀行業務，就會以瑞士銀行為目標？答案是瑞銀私人銀行業務做得非常成功。

一位曾待過UBS的主管說，土洋銀行做富豪大戶生意「差很大」，主要有四大差異，一是風險面，外商銀在乎大戶投資風險，但國銀比較在意這個商品是否有高報酬率。

二是商品面，外商銀在乎大戶需要甚麼，但國銀比較從「我需要賣甚麼給大戶」的角度出發。

三是客戶面，外商銀扮演大戶諮詢、顧問角色，但國銀卻比較像是客戶的「小褓姆」，從客戶出國訂機票、小孩學校安排到每天噓寒問暖，該主管說「這就只能吸引『張媽媽』、而不是『張總裁』」。

四是架構面，外商銀做私人銀行是「批發商」，替大戶批商品；但國銀比較是「零售商」，將上手的二三手商品賣給客戶。

那有何解決之道呢？

另一家外商私人銀行主管說，台灣如何吸引海外有錢人回台？有3大招，首先是商品面，國銀若短期無能力自行開發或包裝商品，可以先跟海外投行「批商品」，讓架上商品齊備。

二是，人才培訓，可以思考將私人銀行獨立成一個部門，和財管切割，這些私人銀行培訓銷售人員時，永遠把客戶風險放在報酬率前面。

三是，需要理解短期內難有手續費收入、或是大戶AUM大幅成長，但當大戶龐大資金每次進出、或是大戶把其他資產都集中在銀行時，長期效益才會更加顯現。

兆豐銀 銀行業 瑞銀

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