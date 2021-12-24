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勞動基金看好台股！明年規劃450至600億元委外鎖定ESG

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部勞動基金運用局今（24）日表示，勞動基金明（2022）年規畫辦理450至600億元國內股票委外，採絕對報酬型，投資標的鎖定ESG（環境、社會與治理），公開徵求六至八家投信業者。

勞動基金運用局今年已辦理480億元「社會責任投資絕對報酬型」國內股票委託案，勞金局副局長劉麗茹表示，勞金局已於12月15日這波最低點17756點時撥款240億元，剩下240億元將伺機撥款。另，勞金局將有250億元相對報酬型委外尚未撥款，若再加計明年450至600億元國內股票委，估計明年勞動基金將有千億元布局台股。

勞金局今日舉行年終記者會，說明勞動基金未來投資規畫方向。勞金局長蘇郁卿強調，ESG已是普世價值，未來勞動基金投資規畫都將朝向ESG潮流。

她表示，明年辦理450至600億元國內股票委外，投資標的鎖定ESG，具備社會責任報告書是必要條件，至於是否還要外加其他條件，目前還在規畫中。勞金局表示，目前國內編有社會責任報告書的上市櫃公司已多達592家。

勞金局強調，明年國內股票委外最後額度及家數還在規畫中。不過相關人士透露，台灣訂單創高，企業獲利攀升，在全球疫情籠罩下，台灣整體經濟表現相當突出，勞動基金相當看好明年台股表現。

勞動基金

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