張惠妹世界巡迴演唱會 刷台新卡最高享3%回饋

暌違六年，張惠妹以全新演唱會「ASMR」在明年再度登上台北小巨蛋，2022 aMEI ASMR世界巡迴演唱會，一連12場將在春假期間登場，開賣日期今(24)日揭曉，將於2022年1月1日於拓元售票系統開搶。

為回饋廣大卡友，台新銀行特地爭取台新銀行信用卡卡友優先購票，享提前一小時於當日(2022/1/1)中午12:00限區限量優先購票。

台新銀行信用卡卡友(不含簽帳金融卡/企業卡)只要於售票日至拓元售票系統購票即可，建議提前登入以免影響購票時程。

購票前須先加入拓元售票網站會員，始可進行購票，提醒卡友提前加入。

台新銀行信用卡卡友每位限購四張，不得跨場次訂購，最終購票限制以拓元售票官網公告為主。

台新銀行提醒卡友，預先規劃好欲購買的場次和數量，一舉拿下入場票。還沒有台新銀行信用卡的民眾可以立即上網申辦@GoGo虛擬卡搶購門票，現辦現用。

官網直接購票，可避免遭黃牛詐騙的風險，台新銀行信用卡卡友提早一小時的優先購票，可搶先他人一步，讓搶票成功機率大幅提升。

台新銀行玫瑰Giving信用卡享有國內節假日最高3%刷卡金回饋延長至2022年6月，開賣日當天正是元旦假日，此優惠也適用演唱會門票的購買，讓玫瑰Giving卡卡友們買得安心又開心。