宏泰人壽公平待客五計畫 快速推展

宏泰人壽今(24)日表示，該公司自從宣示推動公平待客持續發展計畫以來，各計畫向前快速展開，其中，維護高齡保戶權益並提供差異化服務相關措施逐步落實。

持續推動保單活化、以白話文製作微型保險的商品簡介、發行高齡專刊及訂定高齡投保適合度審查作業原則等面向，均以全方位措施，提供高齡族群差異化的貼心服務。

公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，時有所聞高齡長輩在購買保險商品時，受到有心人蓄意引導或隱瞞，發生保單遭他人冒名借款、解約或投保不適合的投資型保單等等情況，不僅保險權益遭受損害，甚至畢生積蓄因此付諸東流、有去無回，令人不勝唏噓。

宏泰人壽特別重視高齡保戶權益維護，履行公平待客各項原則下，從制度面、管理面、作業面等全方位的規劃著手，提供差異化的各項服務措施，讓高齡長輩在安心、放心的情況下買到真正適合的保險商品。

針對高齡保戶的申訴案件，蔡麗絲強調在「申訴清零」的目標前提下，第一步必須將現有的申訴案強化追踨管理；另將高齡保戶申訴案件皆列入重大申訴案件，且須呈報高階主管會議及董事會議，落實董事會監督之責。

為了讓高齡保戶真正感受到差異化的貼心服務，由客服中心結合相關部門成立服務群組，高齡保戶可優先與客服人員對談，如有跨部門溝通事項，公司內部亦可透過服務群組取得快速的回應與服務。

維護、確保高齡保戶相關權益的同時，宏泰人壽不忘關懷社會弱勢族群，連續四年發起「宏泰聚愛 募款助寒」公益活動，號召全體員工響應贊助人安基金會「第32屆寒士吃飽30」活動經費，展現愛心無限，讓需要幫助的街友在寒冬中感受互助的溫暖。