歐盟數位身分皮夾台灣要跟嗎？ 陳冲：沒有配套反成危險

新世代金融基金會今（24）日舉辦「元宇宙大軍壓境 歐盟數位身分皮夾（Digital ID Wallet）的啓示」研討會，下半場由新市金融基金會、願景工程基金會董事長陳冲主持，他表示，如果台灣要跟進，必須把基本建設、法律環境、政府與人民之間信賴關係建立起來，否則未來就算發展數位身分皮夾、趕上先進國家，但是沒有周邊配套，反而是有危險的。

「元宇宙大軍壓境 歐盟數位身分皮夾（Digital ID Wallet）的啓示」研討會下半場與談人包括台大法律學院教授楊岳平、異康董事長楊建綱、元大期貨獨董黃乃寬。

楊岳平指出，數位身分皮夾的概念，就是將個人就醫資料等大量個資儲存在內，可以想像還是會有中央資料庫，也就是說，創造數位身分皮夾不是只有把資料還給民眾，也創造了新的資料集中者：皮夾業者，也就帶來新的風險。這些皮夾業者可能要會是像金融業、電信業等需要經特許的業者。另外，他也提到，「資料可攜權」台灣還沒有法規，例如請求臉書分享資料給皮夾業者，臉書是可以拒絕的，這代表資料流通會遇到阻礙。

楊建綱則點出「歐盟為什麼要發行數位身分皮夾？」他認為，其實是為了經濟目的，要談生意、談經濟發展。他表示，根據歐盟自己的調查，有63%居民希望擁有單一安全的數位身分、72%居民希望掌握自己的個資用途，市面上大多的類似產品也還不夠安全。但是，歐盟仍要大範圍發展數位身分皮夾，是為了「歐盟2030數位羅盤」的目標。

楊建綱指出，歐盟2030數位羅盤有四大方向，首先在公共服務上，目標達到100％數位政府與電子病歷、八成民眾使用數位身分；技能面，要培養ICT人才超過2000萬人、八成歐洲居民具備基礎數位技能，這為得就是產業化、程度提升；企業方面，目標75%的產業使用雲端人工智慧大數據，九成中小企業數位化，擴大融資規模等；基礎建設部分，包括建立第一台量子快速電腦、尖端半導體產業產量翻倍、5G全面覆蓋，這就包含了台灣的合作機會。

楊建綱說，由此可以看到歐盟心裡在想什麼，這其實是一個大計畫，數位身分皮夾和數位羅盤互為表裡，皮夾只是手段，歐盟是要雄霸世界，和美國分庭抗禮。

黃乃寬表示，數位身分皮夾可能有很多種方式，例如以行動電話為載具，他舉例，今年台灣新增行動電話報稅，首年推出就有超過三成民眾使用。他也提出建議，數位身分皮夾要如何能較可行，必須考慮以下7點：要安全、也要方便，不能掌握行蹤的「兩全」。

他也說，可以根據不同情境、組合不同工具，提供不同強度認證的「彈性」；公部門與私部門等不同場域「合作」；多種數位身分識別方式，互相支援與承認的「多元」機制；政府與民間適當「分工」；使用者願意分享的個資，要可以「究責」、查證流向；民眾能「自主」具備收存、開放資料內容的絕對主控權。