通膨來襲 抱對基金養老金才不縮水！

通膨怪獸來了！美國十一月消費者物價指數與生產者物價指數年增6.8％與9.6％，紛紛創下近40年及紀錄以來最高，聯準會明顯轉鷹；我國行政院2021年也為穩定物價，出手在七大賣場設「抗漲專區」穩定物價，投資專家建議，通膨來時錢放銀行愈放愈少，一定要投資理財才能抗通膨，首選股債均衡配置、進可攻退可守的標的。

通貨膨脹怪獸多恐怖？投資專家表示，通膨會讓人們的購買力下降。假設每年通貨膨脹率為2％的話，代表我們的購買力每年將縮水2％。舉例來說，最近知名水餃鍋貼專賣店八方雲集一顆招牌水餃就從5.5元漲到6元、漲幅達9％，過去只要花55元就能吃十顆水餃，現在要花60元才能吃到、而有「南霸天」稱號的速食店丹丹漢堡也在12月調漲，套餐及單點品項最高漲新台幣5元。過去100元內可吃到的早餐，未來20後可能要花200元才能吃到！你的養老金準備得夠嗎？

傻傻存款小心養老金被吃掉。 圖片來源／shutterstock

低利時代，錢放銀行利息不到1％、遠遠趕不上2％~3%的通膨率，民眾一定要學會投資，復華投信強調，「不投資，不代表就能趨避風險」！因為通膨怪獸悄悄把你的本金吃掉就就是最大的風險，若是等到退休時才發現就會為時已晚，一定要及早準備。準備退休金要怎麼選，復華投信表示，全球、美國或台股市場中長期都有不錯表現，以各市場指數表現來看，近十年年化報酬率都有達10%以上，是不錯的退休金投資選擇，若從中挑選主動操作型的基金，則有機會打敗大盤創造超額報酬。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效，資料來源：Lipper，2021/11/30。 圖表／復華提供

復華投信指出，會根據景氣循環與股市位階調整配置的台股股債平衡型商品「復華傳家二號基金」就很適合用來存退休金。已成立21年的復華傳家二號基金，早已見證二十多年來各種市場震盪，包括：科技泡沫、金融海嘯、歐債危機、英國脫歐、美國聯準會升息、中美貿易戰、新冠病毒疫情，至今仍屹立不搖且持續創新高。

據理柏資訊統計（截至2021年11月30日），復華傳家二號基金近一年、二年、三年、成立起績效分別為29.46%%、56.46%、103.68%、475.41%；能有如此優異表現與平均7-9成持股水位設計及經理人操盤風格穩健，控制下檔風險得宜有關。復華投信分析，該基金能達到長期穩健關鍵有兩點：一、對景氣、產業趨勢能預先研判，做適當的資產配置，降低因產業變化所造成的波動性，二是從符合篩選條件的選股池中挑出具高成長動能的個股，積極追求績效。

復華投信強調，退休金準備是「標配」而非「選配」一定要首選長期成長的標的，才能對抗通膨怪獸，確保退休生活無虞。

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為提升基金操作彈性及投資效率之目的，於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第一款投資於股票總金額比例之限制。本公司 將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」，及臺灣總體經濟表現，並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷 底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。(1) 當臺灣景氣位於谷底或成長階段，基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之 百分之九十，但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。(2) 當臺灣景氣位於走緩階段，基金投資於股票之總金額下限得放寬至本基金淨 資產價值之百分之十，但上限不得超過本基金淨資產價值之百分之七十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內，應 確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務 外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露 於基金之公開說明書或投資人須知中， 投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站 (http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華投信地址:台北市八德路二段308號8樓，電話:0800-005-168